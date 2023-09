Kolem krku máte provaz, jehož konec svírají byrokrati, říká oceňovaný pedagog

Začínal jako technický výzkumník, schopnost jít za svým a věřit týmu si osvojil na basketbalových palubovkách. Stejně jako přesvědčení, že pracovat s mladými znamená dát jim prostor a nebát se o ně opřít. Radko Sáblík je ředitelem Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, exporadcem hned dvou ministrů školství a především pedagogem, který se snaží posunout české školství do 21. století.

Více než pochvalné komentáře v médiích, na sociálních sítích a od rodičů žáků řekne o Radku Sáblíkovi ochota, s jakou vyhoví žádosti o schůzku. "Přijďte zítra," reaguje ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Preslově ulici na dotaz Aktuálně.cz zaslaný v pátek večer, jestli by měl v příštích dnech chvíli času.

Následující den mají na škole Den otevřených dveří, Sáblíkova reakce ale potvrzuje akční přístup, který na něm lidé oceňují. Dobře vidět je to na školní akci. "Žasnu, co všechno na škole děláte, a jsem rád, že tu můj syn může studovat," obrací se na ředitele jeden z rodičů a do hovoru se pouštějí i studenti. Je znát, že spolu mluví lidé, kteří si rozumějí.

"Pro mě je náš pan ředitel inspirativní osobou od chvíle, kdy jsem měl šanci ho více poznat. Má potřebu stále něco inovovat, vyniká svou neustálou pílí i otevřeností k nám studentům," říká Jonathan Škrla, který je na škole předsedou Studentské rady. Moc se mu například líbí, jak ředitel přizpůsobuje školu aktivním studentům. "Jeho inovace, ať už samostudium, velké množství volitelných předmětů, vybudování Next Zone jako prostoru pro mladé a startupisty, možnost statusu "aktivního studenta" pro individuální plán a mnoho dalších možností zapojení do aktivit školy jsou ukázkou, jak posunout školství do 21. století," říká.

Letos jednašedesátiletý muž přišel na Smíchov v dobách končícího komunistického režimu, v roce 1988. Druhá nejstarší technická škola v Praze, založená na někdejším průmyslovém předměstí v roce 1901, se tehdy od jiných příliš nelišila.

"Vystudoval jsem strojní fakultu Českého vysokého učení technického a po roce vojny nastoupil do Výzkumného ústavu Malešice, jenže mě to tam nebavilo. Začal jsem přemýšlet, že bych učil, a na školském úřadě mi řekli, ať se zeptám na Smíchově," vzpomíná. Zkusil to a zůstal dodnes.

V prvních letech pro něj bylo lákavé, že se vedle učení automatizace a technického kreslení mohl naplno věnovat sportu. S úsměvem podotýká, že i když kvůli své menší postavě není ideální typ pro basketbal, právě tomuto sportu propadl. Byl hráčem, trenérem, rozhodčím i funkcionářem. Šéfoval Pražskému basketbalovému svazu, sportovnímu klubu Sokol Motol, kde byl i vedoucím sportovního centra stejně jako ve Spartě Praha.

Ze sportu čerpá i ve škole. "Pokud chceš vyhrávat, nauč se prohrávat," zní jedna z jeho zásad. "Po prohraném zápase jsem nejprve analyzoval své počínání jako trenéra a pak výkon hráčů. Teprve potom věci jako únavu z cestování, výkon rozhodčích a podobně," říká. I jako ředitel vidí, jak je základem k budoucímu vítězství dobrá analýza proher. "Hroutit se z dílčího neúspěchu, nechat se otrávit je cesta do pekel," uvádí.

A že těch proher bylo. Sáblík vypráví o tom, jak se proti němu postavila část učitelského sboru nebo jak poprvé neuspěl v konkurzu na ředitele, než se jím v roce 2002 stal. Dnes ale může mluvit o úspěších. Jeho školu dávají odborníci na vzdělávání za vzor a bývalý výzkumník z Malešic a basketbalový trenér chodí do debat o budoucnosti českého školství.

Sáblíkovu práci oceňují lidé i na nejvyšších místech. Když se stal v roce 2017 ministrem školství Robert Plaga za hnutí ANO, vybral si smíchovského ředitele jako garanta jedné z pracovních skupin Strategie 2030. Tedy plánu, kterým začala vláda vytyčovat cestu k české vzdělanosti pro 21. století.

"Roli ředitele chápe jako manažerskou, ve které se nevymlouvá a nezříká zodpovědnosti. Chce naplno využít autonomii, kterou mu tato role dává. Nepojímá ji autokraticky, ale týmově," vyzdvihuje nyní Plaga a zmiňuje Sáblíkův přístup k mladým lidem.

"Dává studentům neuvěřitelný prostor. V jeho filozofii je obsažen prvek příležitosti, aby si věci vyzkoušeli a měli při řešení svobodu i zodpovědnost za výsledek. Díky tomu vytváří inspirativní prostředí, ze kterého vyzařuje důvěra v novou generaci," vysvětluje exministr.

Podobně mluví také Plagův nástupce Petr Gazdík ze STAN, ministr z let 2021 a 2022. "Je to vizionář. O věcech jen nemluví, jeho škola je praktickou ukázkou toho, jak má škola v 21. století vypadat," říká o muži, který mu dělal poradce pro zavádění nových technologií do škol.

Spoustě učitelů ještě nebylo ani 26 let

Na smíchovské střední škole se moderním způsobem učí obory jako informační technologie či kybernetická bezpečnost. Od školního roku 2020/2021 tu navíc otevřeli čtyřleté gymnázium, kde se mohou žáci specializovat na vývoj aplikací, virtuální a rozšířenou realitu, multimédia, internet věcí, robotiku, webové aplikace a další věci spojené s digitální dobou. Škola k tomu má specializované laboratoře i učebny.

Sáblík se drží zásady, že škola už pro studenty není hlavním zdrojem informací. Pedagog tak nemůže být vykladačem pravd a faktů, ale mentorem či průvodcem vzděláváním, musí pomáhat žákům orientovat se v záplavě informací.

Výjimečné je na jeho škole i zapojení studentů do různých projektů. Například vývojářského Studia 301 či Mediálního domu Preslova. Studio nabízí virtuální prohlídky koncentračních táborů z druhé světové války nebo vojenské pevnosti Terezín z roku 1800. Je tu také coworkingové centrum Next Zone, kde smíchovští studenti společně s kolegy z jiných škol připravili třeba vysílání rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem a jeho manželkou Evou.

Při vysvětlování, jak studenty zapojuje, popisuje Sáblík tým svých spolupracovníků. "Mám v něm deset klasických učitelů, zhruba 80 absolventů a přibližně 120 nejaktivnějších studentů," říká. Jeden šestnáctiletý student sedí v komisi ministerstva průmyslu a obchodu pro rozvoj umělé inteligence. Další jsou v jiných týmech. "Studenti u nás přednáší pro ředitele a kantory jiných škol," připomíná ředitel.

Hledáme inspirativní lidi Svými nápady, zápalem a úsilím mění svět kolem sebe, jsou jich tisíce - a přesto je veřejnost příliš nezná. Deník Aktuálně.cz přináší nový seriál Inspirativní Česko, v němž postupně představuje osobnosti, které svou prací a aktivitou oslovují druhé.

Zmiňuje také kulaté stoly, u kterých jsou studenti rovnocennými partnery vedení. "Například když učitel něco navrhuje, ptá se studentů, jak to vidí. Ti se naopak ptají učitelů. Já jsem spíš moderátor," podotýká a dodává, že z osmi desítek učitelů na škole je téměř polovina ve věku mezi 19 a 26 lety. Mnohdy jde právě o absolventy školy.

"Mládí přináší elán. Kolegové si ze mě dříve dělali legraci a mému zapojování mladých říkali udržitelný rozvoj podle Radko Sáblíka," směje se ředitel. Úsměv má ostatně při rozhovoru na tváři často, stejně jako nadšení v hlase.

Pochybnosti, zklamání či známky pesimismu jsou patrné, jen když přijde řeč na to, proč se v Česku nedaří přiblížit vzdělávání nejrozvinutějším zemím světa. Sáblík zmiňuje českou byrokracii, sklon rodičů zůstávat myšlením v době svých školních let nebo selhání ředitelů.

"Nikde na světě nemají ředitelé takovou volnost přetvořit školu podle sebe. Což je obrovská příležitost k úspěchu i k prohře," promluví zase jako zkušený sportovní trenér. "Když chce ředitel něco měnit, musí nejprve změnit svoje myšlení, potom myšlení učitelů a nakonec studentů. Navíc školství je dost konzervativní kolos," zmiňuje své zkušenosti.

V roce 2018 napsal knihu s názvem Učit jde i jinak aneb Školství je jak stařenka o holi. Používá v ní jednoduchý příměr - zatímco moderní technologie pádí rychle vpřed, české školství se za vývojem jako stařenka belhá. "Kolem krku má ještě omotaný provaz, jehož jeden konec svírají státní byrokrati a druhý konzervativci na školách," upozorňuje Sáblík.

Na otázku, zda se od vydání knihy něco změnilo, odpovídá, že se školství posunulo vpřed. Ale zdaleka ne dost rychle. "Mnoho věcí děláme tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Jsem ale optimista a věřím, že postupně většina lidí včetně rodičů pochopí, že není jiná cesta než modernizovat vzdělání podle nejlepších světových trendů," zdůrazňuje.

