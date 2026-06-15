Havlíček otevřeně o premiérovi. Popsal, co se děje za zavřenými dveřmi

První místopředseda vlády a hnutí ANO Karel Havlíček je dlouhodobě považovaný za politika, který má nejblíže k premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi. V rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítá spekulace, že by Babiš o téměř všem rozhodoval sám, a popisuje, jak jejich vztah funguje. Od rána se prý hecují ve cvičení a následně se radí o politických krocích společně s Alenou Schillerovou.
Dovedete si představit, že byste dnes vedl vládu ANO, SPD a Motoristů?
Proč bych ji měl vést? Máme úspěšnou vládu, která má výsledky a jasného lídra z nejsilnější strany, který dostal ve volbách velmi silnou podporu.
Když bylo vaše hnutí ANO minulé čtyři roky v opozici, vedl jste stínovou vládu vy. Proto občas přemýšlím nad tím, jak by to v naší zemi vypadalo, kdybyste byl premiérem místo Andreje Babiše.
My jsme si to s panem Babišem a paní ministryní Alenou Schillerovou rozdělili a funguje nám to. Pan Babiš si bere evropskou agendu, ve které je velmi silný, a k tomu si bere ještě určitý vyšší dohled nad zdravotnictvím, sociálem a armádou.
Paní Schillerová logicky dělá věci spojené s rozpočtem a já mám pod sebou hospodářské resorty, hospodářský růst a vše, co je spojené s ekonomickou diplomacií, vývoz našich produktů, firmy a další věci. Jsem přesvědčený, že tak, jak to máme rozdělené, je to pro naši vládu nejlepší řešení.
A je to nejlepší řešení i pro naši zemi?
Kdybych si myslel, že by to bylo lepší v nějaké jiné konstelaci, tak vám to klidně řeknu. Ale já jsem přesvědčený, že toto řešení je férové i vůči voličům.
Na začátku tohoto roku server Neovlivní tvrdil, že jste prý upadl u předsedy ANO v nemilost…
Nebyla to pravda. Když jsme to četli, tak jsme se tomu smáli.
Babiš není samovládce, radí se s námi
Opravdu? Web se odvolával na zdroje z hnutí ANO, podle nichž jste měl dát loni na podzim najevo, že by se situace kolem střetu zájmů mohla vyřešit premiérským křeslem pro vás.
Nic takového se neodehrálo, byl to nesmysl. Nikdy jsem nenavrhnul, že bych měl být premiérem. Respektoval jsem to, na čem jsme v rámci hnutí ANO dohodli, tedy, že vládu povede pan Babiš. Já jsem vždy byl první, kdo ho podporoval.
Já jsem si říkal, že vy jste mu naprosto oddaný…
To není o oddanosti, to je o formě spolupráce, o respektu k nějaké hierarchii. Já jsem byl takto vychovaný a tohle jsem si přinesl i z hospodářského světa. Hnutí ANO si zvolilo naprosto regulérně svého lídra, který má dominantní pozici.
Není dominantní až příliš? Nerozhoduje fakticky téměř o všem sám Andrej Babiš?
Určitě ne. Věřte tomu, že my jsme neustále v kontaktu, často si během dne píšeme, máme i společnou skupinu na WhatsAppu, ve které je i paní Schillerová. Řadu věcí si pan Babiš nechává od nás posvětit, i když jsou třeba v jeho kompetenci.
Píšeme si od pěti od rána
Občas to ale vypadá, že svými rozhodnutími překvapuje i některé členy vlády a hnutí ANO. Jako by byl „samovládce“.
Neříkám, že si všechno nechává posvětit od všech lidí ve vládě, ale minimálně s užším vedením se skutečně radí. On i já vstáváme kolem páté ráno a hned si začínáme psát. Kolikrát se i přes den domlouváme, co a jak vyřešíme, komunikace mezi námi je skutečně intenzivní.
A pak rozhodnete podle toho, co řekne.
On je člověk, který chce slyšet náš názor, chce znát například alternativní řešení něčeho, s čím přichází. A umí i uznat svoji chybu. Jestliže ho někteří politici, komentátoři nebo lidé v podcastech vykreslují jako někoho, kdo sám o všem rozhoduje a s námi se neradí, nemají pravdu.
Co říkáte na jeho styl vystupování? Například časté útoky na politické oponenty nebo novináře. Nepotřebovala by naše země klidnější vládnutí, nerozděluje společnost až příliš?
Vždyť vy novináři se na Andreje Babiše těšíte. Když měl tiskovky Petr Fiala, tak se to nedalo poslouchat, člověk u toho po pěti minutách usínal, dneska žijí novináři z tiskovek premiéra několik dní.
Neřekl bych, že se na jeho styl komunikace těšíme. Petr Fiala alespoň neútočil na novináře.
Ale podívejte se, jaká se dlouhodobě vytváří atmosféra proti Andreji Babišovi. On má svůj styl vystupování, silné osobnosti vždycky rozdělují. Navíc dnes žijí lidé v bublinách, k tomu se obecně zhoršila situace ve světě, což doléhá i celkově na společnost. Do toho obrovský vliv sociálních sítí. Nevidím viníka v panu Babišovi.
Takže byste mu nic nevytkl?
My si nepříjemné věci vždycky říkáme mezi čtyřma očima. Já jsem si tohle přinesl z byznysu a jsem bytostně přesvědčen, že je to tak správné.
Jestli z nás mají strach, ať nechodí do sněmovny
Když se ohlédnete za přibližně prvním půlrokem vládnutí vaší koalice, je něco, u čeho si řeknete, že vám to mohlo jít lépe?
Čím jsem starší, tím jsem netrpělivější, takže občas si říkám: Měli bychom různé změny prosazovat ještě rychleji.
Rychleji? Mně se zdá, že jedete až moc rychle, když vidím, jak různé návrhy zákonů tlačíte přes poslanecké návrhy, které mohou projít i na úkor kvality.
Záleží nám i na kvalitě. Ale rychlost je důležitá. Díky tomu, že vládneme už podruhé, tak velmi dobře víme, že některé věci je nutné prosadit v prvním roce vládnutí. S každým dalším rokem se totiž zákony prosazují obtížněji. Bohužel ale opozice dělá spoustu obstrukcí a zdržuje, což mě strašně štve.
Vy jste se ale v opozici chovali stejně, dokonce jste obstruovali a zdržovali podstatně víc.
Tak to pojďme změnit. Pojďme změnit jednací řád, udělejme všechno rychlejší. Nevyčítejme si, kdo kde kdy obstruoval - dělali jsme to my, dělá to dnešní opozice, to je prostě realita. Proč neudělala změny minulá vláda? Vždyť na to měla většinu.
Tehdejší šéf poslanců ODS Marek Benda se prý obával, že byste se těmto změnám bránili tak urputně, že byste fakticky znemožnili ODS a dalším stranám vládnout. Měli z vás strach.
Jestli z nás měli strach, tak ať nechodí do sněmovny. My strach nemáme, nebojíme se a změny uděláme.
Prioritou jsou podnikatelé
Co byste například rád prosadil rychleji ve sněmovně?
Zcela jistě stavební zákon. Věřil jsem, že už ho budeme mít ve sněmovně schválený někdy na jaře, blíží se prázdniny a stále ho nemáme. Stavebníci ho nutně potřebují, naší zemi pomůže.
Odborníci k němu ale mají řadu připomínek a naopak tvrdí, že ona rychlost přinese spoustu škod – že zákon prospěje hlavně velkým developerům a že velmi zatíží úředníky na stavebních úřadech.
Vím, že se tady šíří tento narativ, ale stavební zákon bude ve prospěch všech stavebníků. Nejen těch velkých. A pokud jde o úředníky, ano, určitě to pro ně nebude jednoduché, znám jejich připomínky a dělám všechno pro to, abych je vyslyšel a pomohl jim.
Kritici také tvrdí, že lidé budou mít podstatně menší šanci se ozvat, když někdo něco postaví třeba v jejich okolí.
Lidé budou mít právo vznést připomínky, ale faktem je, že se snažíme upřednostnit zájmy těch, kteří chtějí stavět. To je pravda. Podívejte se, co se děje, vždyť kvůli mnoha různým připomínkám se některé silnice a další stavby dlouhá léta musí odkládat. To chceme změnit.
Co je pro vás absolutní prioritou jako ministra průmyslu a obchodu?
Snažím se toho dělat strašně moc, setkávám se s mnoha a mnoha odborníky na různá témata, ale naprosto klíčový je pro mě privátní sektor. Vytváření podmínek pro to, aby se mohl co nejvíce rozvíjet, protože potom se bude rozvíjet i naše země.
Já a naše vláda máme naprosto neuvěřitelnou podporu od podnikatelského sektoru, věnuji se mu denně několik let a musím mu skládat účty. Věřím, že tento sektor je základem restartu Česka. A my mu musíme nastavit předvídatelné prostředí a dobré podmínky, které začínají rozumnými cenami energií.
Fiala? Kupka? Stanjura? Jedině Kuba
Všiml jste si, že i opoziční ODS mluví stále více o podnikatelích jako o své prioritě? Nenajdete k sobě nakonec cestu? Třeba se letos spojíte v Praze a v roce 2029 vytvoříte společnou vládu…
ODS pod vedením Petra Fialy rozhodně podnikatele nepodporovala. On v minulosti tvrdil, že přinese restart, ale žádný premiér nikdy žádný restart nepřinese, na to ať lidé zapomenou. Premiér může jen vytvořit prostředí pro privátní sektor, aby byl restart možný. Já jsem pro menší vliv státu a větší vliv privátního sektoru, protože ten je strůjcem hospodářského růstu.
Takže spolupráci ANO a ODS si mám škrtnout?
Pro mě je spolupráce s lidmi Petra Fialy, Martina Kupky nebo Zbyňka Stanjury nepředstavitelná. Oni úplně popřeli, kdo by měl být motorem růstu, v tomto se s nimi úplně míjíme. Oni nerozuměli praxi a tomu, co se odehrává v hospodářském světě, měli jen kolovrátkové marketingové fráze.
Oni by vám určitě oponovali - pan Kupka vedl například čtyři roky ministerstvo dopravy, kde byl v kontaktu s podnikateli, teď je ve vedení ODS Pavel Drobil, který zastupuje byznys.
Nechci za každou cenu všechny kritizovat, všude najdete i lidi, kteří se chovají docela racionálně. Když byl v ODS například Martin Kuba, tak jsme se dokázali na celé řadě věcí shodnout.
Se Stačilo! bych byl v pytli
O něm se často mluví jako o budoucím spojenci hnutí ANO. Co vy na to?
Považuji ho za pragmaticky smýšlejícího člověka, když jsem se s ním v minulosti bavil, tak jsem měl pocit, že se bavím s někým z normálního světa. Ale pokud jde o spolupráci, my se teď soustředíme na naše vládnutí.
Mimochodem, co říkáte na vaše koaliční parťáky z SPD a Motoristů? Řekl bych, že vás nechávají vládnout, aniž by vám do toho nějak mluvili, nebo naopak pomáhali.
Já jsem vděčný za to, že mi do hospodářství nikdo nezasahuje, dali mi prostor, abych si udělal svou hospodářskou strategii, kterou prosazuji, a oni mé kroky respektují. Nemohu si vůbec na nic stěžovat.
Občas si řeknu, jak by to asi vypadalo, kdyby bylo ve vládě hnutí Stačilo!. A úplně mě to vyděsí. To bych byl „v pytli“… Nemám osobně nic proti lidem ze Stačilo!, ale filozoficky jsou úplně jinde. Kdyby byli ve vládě, byl bych nešťastný.
Teď ale vypadáte šťastně a patrně jste stále hlavním kandidátem na nástupce Andreje Babiše. Není teď ale „dvojkou“ místo vás spíše vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha?
Ona do politiky nezasahuje. Je skvělá a razantní manažerka, konečně někdo Úřad vlády skutečně řídí, zaplaťpánbůh, že tam je. Mám ji rád, máme skvělý vztah.
Ale nezačíná být tak trochu i političkou?
Ona nikdy nevstupovala do politických diskusí. V životě nám na vládě nezasahovala do toho, co kdo, kde má dělat. Drží se svého manažerského řemesla.
S Babišem se hecujeme ve cvičení
Takže možná jednou ANO skutečně povedete vy...
Máme jasného lídra. A pokud bude mít chuť dál řídit hnutí a vládu on, tak bude mít v ANO podporu. A až to bude třeba někdy jinak, pak si musí ANO zvolit nejsilnějšího lídra.
To se asi ještě hodně dlouho nestane, když vidím voličské preference ANO a to, jak se Andrej Babiš pečlivě věnuje svému zdraví a cvičení.
Je super, že je v dobré kondici. My se v tom spolu hecujeme, protože po ránu cvičíme oba. A hned potom si začínáme psát.