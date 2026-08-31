Radil Babišovi, teď by mohl zabojovat o Hrad. Ve vládním táboře se objevil překvapivý kandidát

Prezidentské volby jsou ještě daleko, o případném kandidátovi proti Petru Pavlovi se ale horlivě spekuluje už teď. Po Radku Vondráčkovi (ANO) se ve vládním táboře objevuje další jméno. A tentokrát jde o člověka, který má k Andreji Babišovi blízko. Exministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) totiž premiérovi radil a nyní nevylučuje, že by boj o Hrad zkusil.
Svoboda přitom není úplně typický prezidentský „balónek“, který někdo vypustí do médií a čeká, jestli se udrží ve vzduchu.
Bývalý ministr zahraničí ve vládách Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka má za sebou dlouhou politickou kariéru, z vrcholné politiky ale zmizel už před lety. I proto je jeho jméno poněkud překvapivé.
Vzhledem k tomu, že se ale očividně žádný silný kandidát zatím pro vládní tábor neobjevil, začíná se zřejmě spekulovat i o politických „matadorech“. Přece jen minulý týden chuť na návrat na Hrad projevil Miloš Zeman.
V kuloárech ale jméno Cyril Svoboda zaznívá. Bývalý šéfdiplomat sám kandidaturu nepotvrdil, ale ani ji neodmítl.
„To, že Česká republika potřebuje změnu, o tom já nepochybuji ani vteřinu. Ale to je vše, co k tomu můžu říct. Jakékoliv moje konkrétní vyjádření k těmto otázkám najednou začne žít vlastním životem. Kandidatura na úřad prezidenta republiky je vážný krok, pokud se myslí seriózně. Mně zatím žádná kandidatura nabídnuta nebyla, nic jsem nerozhodl a nic nezačínám. To musí zaznít,“ řekl CNN Prima News.
Z Babišova poradce na jeho kandidáta?
Na Svobodově jménu je zajímavá především jedna věc: není pro Andreje Babiše „neznámou“ osobou. V letech 2017 až 2021 působil jako jeho poradce pro ústavní a legislativní otázky.
Ještě předtím byl kromě šéfa české diplomacie také ministrem vnitra a předsedou Legislativní rady vlády. Z vrcholné politiky odešel po volebním debaklu lidovců v roce 2010 a později založil svoji Diplomatickou akademii.
Právě v té době se mu politická cesta protnula s Babišem. Když mu tehdejší premiér v roce 2017 nabídl místo, Svobodovi k souhlasu podle jeho tehdejšího vyjádření stačila jediná schůzka.
Pro případnou prezidentskou kandidaturu může být zajímavý. Není členem ANO, SPD ani Motoristů, zároveň ale není pro Babišovo prostředí cizí. Podporovatele koalice by tak mohl oslovit, stejně tak by mohl být přijatelnější i pro voliče, kteří by pro stranického kandidáta nehlasovali.
Na celé konstrukci je přitom ještě jeden paradox. Svoboda je stále členem KDU-ČSL, strany, které kdysi dávno předsedal.
Současní lidovci jsou ale už úplně jiní – v čele s Janem Grolichem sedí v opozici proti Babišově vládě, zatímco Svoboda se v řadě témat názorově dostává mnohem blíže právě k vládnímu táboru. Jeho ostrá kritika Petra Pavla je toho dobrým příkladem.
Zná ho ještě někdo?
Jenže otázka zní, jestli už není pro běžného voliče Cyril Svoboda příliš neznámé jméno. To je podle sociologa a ředitele STEM Martina Buchtíka zásadní otázka.
I v případě Radka Vondráčka (ANO) Buchtík upozorňuje, že výrazně silnějším hráčem je například Karel Havlíček. U Svobody je problém trochu jiný: jeho politická kariéra je dlouhá, jenže značná část veřejnosti ji zažila před mnoha lety.
„Vůbec to, že se o vás veřejně spekuluje jako o prezidentském kandidátovi, z vás ale činí někoho, kdo je relevantní,“ říká Buchtík.
Svoboda přitom zkoušel už jednou o Hrad zabojovat. V říjnu 2022 se v Senátu skutečně začaly sbírat podpisy pro jeho prezidentskou kandidaturu. Svoboda ale sběr podpisů zastavil a z volby se stáhl, protože zjistil, že by dostatečnou podporu neměl.
Kritik Petra Pavla
Tentokrát ale vládní tábor hledá člověka, který by se mohl postavit Petru Pavlovi. A Svoboda stojí názorově poměrně výrazně proti současné hlavě státu.
Proti Pavlovi v poslední době vystupuje mimořádně ostře. V souvislosti s kompetenčním sporem mezi Hradem a vládou se ptal, zda „chce být Petr Pavel českým králem“, a po zásahu Ústavního soudu prohlásil: „Takhle demokratický právní stát nefunguje! Vláda ani nedostala možnost se vyjádřit.“
O měsíc později pak prezidenta přímo vyzval, aby stáhl kompetenční žalobu. „Myslím si, že předběžné opatření vůbec nemělo být vydáno,“ řekl Svoboda.
Prezidentovi vyčítá také zahraniční politiku. Kritizoval Pavlův „příklon k Německu“, mimo jiné kvůli záštitě sudetoněmeckého sjezdu v Brně, a dlouhodobě se s ním rozchází i v některých názorech na Ukrajinu.
Zatímco Pavel např. podporuje její budoucí členství v NATO, Svoboda to odmítá. „Já si to nemyslím. Ukrajina velmi dlouho – velmi dlouho – nemůže být členem NATO.“
Má svůj politický archiv
Svoboda by ale do prezidentského souboje nevstupoval s čistým štítem. Za sebou má několik kauz a výroků, které by mu soupeři v kampani mohli připomenout.
Jednou z největších byl dlouhý spor o činžovní dům v pražských Dejvicích. Svoboda se soudil s charitou o nemovitost v hodnotě desítek milionů korun, kterou mu původně odkázala její majitelka. Ta ale krátce před smrtí závěť změnila a dům odkázala Domovu svaté Rodiny.
Svoboda její poslední vůli zpochybňoval a tvrdil, že se stal obětí podvodu. Soudy mu nakonec za pravdu nedaly a dům připadl charitě. Kauza výrazně poškodila jeho pozici uvnitř lidovců.
V roce 2011 se pak Svoboda dostal do sporu s ministerstvem zahraničí kvůli názvu své Diplomatické akademie – ten si nechal registrovat jako ochrannou známku, přestože ho používal i Černínský palác. Spor se vyhrotil natolik, že Svoboda ministerstvo obvinil z korupce a tvrdil, že mu výměnou za vzdání se názvu nabízelo velvyslanecký post.
Ve stejné době také pobíral zhruba rok ministerský plat, přestože pro něj úřad po odchodu ze sněmovny neměl práci. Pozornost vzbudil i kandidaturou na post „superúředníka“ či návrhem na volební právo od narození.
Jeho nejčerstvější „škraloup“ je kauza Voice of Europe. Svoboda poskytl rozhovor o válce na Ukrajině webu, který česká vláda na jaře 2024 zařadila na sankční seznam poté, co BIS popsala jeho napojení na Kreml.
Rozhovor vyvolal uvnitř KDU-ČSL takovou bouři, že tehdejší místopředseda strany Petr Hladík navrhl Svobodovo vyloučení. „Dlouhodobě nepovažuju Cyrila Svobodu za lidovce. Jeho dlouhodobé názory a směřování neodpovídají politice lidovců,“ prohlásil.
Svoboda se bránil tím, že v době rozhovoru to tak nebylo. „Když jsem poskytoval rozhovor, na žádném sankčním seznamu nebyli, tečka,“ řekl. Odmítl také, že by za interview dostal peníze. Členem KDU-ČSL nakonec zůstal.
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