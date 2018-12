Rada pro výzkum schválila dva programy na výzkum a inovace, půjde na ně 20 miliard

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v pátek schválila dva programy aplikovaného výzkumu zaměřené na průmysl a na životní prostředí. Rada na ně dá celkově 20 miliard korun.

Nový program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se jmenuje TREND. Celkové výdaje v následujících osmi letech činí rekordních 15 miliard korun. Z toho deset miliard půjde ze státního rozpočtu a dalšími pěti miliardami se budou podílet firmy, které budou finance čerpat. První částky bude možné čerpat už v roce 2020.

"Jde o vysoce inovativní program, který směřuje do výzkumu vedoucího k pokročilým technologiím, automatizaci, digitalizaci, robotice. Co je zajímavé, je určený i pro malé firmy, které začínají dělat výzkum. Chceme je motivovat, aby se do výzkumu a vývoje pustily," říká místopředseda rady Karel Havlíček.

Druhý schválený program Prostředí pro život, který připravilo ministerstvo životního prostředí, se zaměří na nejpokročilejší enviromentální technologie s vysokým potenciálem uplatnění v praxi. Program má na dalších devět let rozpočet 5 miliard korun.

"Bude sledovat klimatické změny, přírodní změny, společenské. Bude sledovat i vládní prioritu - sucho a vodu," popisuje program Havlíček. Z programu budou moct čerpat výzkumníci i privátní sektor. Peníze půjdou přímo na výzkumné projekty zaměřené na životní prostředí.

Myšlenky, koncepce a strategie si budou řídit jednotlivá ministerstva, podporu poskytne Technologická agentura ČR. Dosud byly výzkumné programy buď čistě v gesci agentury, nebo ministerstva.

