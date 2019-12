Rada ČT odložila schvalování rozpočtu na rok 2020, Dvořák má dodat dlouhodobý plán

Generální ředitel České televize Petr Dvořák má do začátku ledna podrobněji vysvětlit některé položky plánovaného rozpočtu a nejpozději do 15. února předložit plány dlouhodobého rozvoje do roku 2024. Radní argumentovali, že nemohou odsouhlasit rozpočet bez toho, že by věděli, jak se bude rozpočet vyvíjet v následujících letech.

Vedení České televize navrhlo v rozpočtu na příští rok ušetřit proti původnímu návrhu 170 milionů korun. Rozpočet počítá s náklady a výnosy 6,775 miliardy Kč. Rada ČT schvalování rozpočtu odložila a znovu ho projedná po schválení plánu hospodaření ČT na roky 2021 až 2024. Ten má dostat v polovině února. Radní argumentovali, že nemohou odsouhlasit rozpočet bez toho, že by věděli, jak se bude rozpočet vyvíjet v následujících letech. Vedení ČT navrhlo ušetřit 100 milionů korun ve výrobě pořadů, 30 milionů na přechodu na vysílací standard DVB-T2, 25 milionů na investicích a 15 milionů na provozních nákladech. Rada si do 6. ledna vyžádala podrobnější rozbor úspor ve výrobě a rozklíčování výdajů při přechodu na DVB-T2. Hledat úspory dostal generální ředitel ČT Petr Dvořák za úkol na minulém zasedání rady. Důvodem je snaha, aby hospodaření veřejnoprávní instituce zůstalo do roku 2024 vyrovnané. Hlavní část výnosů tvoří příjem z výběru televizních poplatků, kolem 5,6 miliardy korun. ČT vysílá šest televizních programů, ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art. Zaměstnává téměř tři tisíce lidí.