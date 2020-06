Rada ČT poprvé v nové sestavě: Lipovská byla slyšet, Šarapatka čelil jejím výhradám

Rada České televize ve středu poprvé zasedla v novém kompletním složení. Emoce, které provázela volba posledních členů, se ale na jednání samotné rady nepřenesly. Probíhalo v poklidné atmosféře. Rozdílně vystupují i dva noví a nejdiskutovanější členové Lubomír Xaver Veselý a Hana Lipovská. Zatímco první z nich během jednání vůbec nevystoupil, Lipovská byla jedním z nejaktivnějších řečníků.

Sotva jednání ve 13 hodin začalo, ozvala se nová radní Hana Lipovská, která chtěla po generálním řediteli Petru Dvořákovi informaci, jak dospěl jejich internetový průzkum k tomu, že lidé měli zájem o nový program ČT 3, o čemž Dvořák mluvil.

"Program ČT 3 směřuje spíše na seniory, nicméně způsob sběru dat byl internetový, což znamená, že se pravděpodobně přímo netýká cílené skupiny, pro kterou byl určen. Měli navíc diváci možnost tento program naladit? Protože já vím, že řada seniorů, zejména z venkova, ho neuměla naladit," zeptala se šéfa televize.

"Já nevím, paní kolegyně, kde berete tu jistotu, že internetový průzkum se netýká seniorů. Pokud jste si povšimla, nevím jak u vás, ale čeští senioři od nějaké věkové kategorie jsou zpravidla moderní lidé," oponoval jí radní Zdeněk Šarapatka.

Ten v minulých dnech dával ostře najevo, že se mu zvolení Lipovské, stejně jako některých dalších radních, nelíbí. Varoval také před útoky některých politiků na veřejnoprávní médium, když se jako zpravodaj vyjadřoval k programové skladbě ČT 1. "Politická reprezentace si veřejnoprávní službu představuje tak, aby Česká televize byla jejich," řekl Šarapatka.

Za důležité symboly, že je Česká televize stále ještě nezávislým médiem, označil publicistické pořady 168 hodin a Reportéři ČT. "Jsou to diskutované pořady, které jsou trnem v oku zejména vládním politikům a samozřejmě Pražskému hradu, protože je to kritická žurnalistika. Opravdu nikoho nešetří a berou to podle zásady padni komu padni. Myslím, že by mělo být povinností každého svobodně smýšlející člověka tyto publicistické pořady hájit, protože to jsou důkazy, že Česká televize je svobodná a nezávislá," řekl Šarapatka.

Některými opozičními poslanci kritizovaný člen Rady Luboš Xaver Veselý se ale v rozhovoru pro Aktuálně.cz sám vyjádřil, že pořad Reportéři ČT bude bránit. "Kdyby někdo řekl, že například zatne tipec pořadu Reportéři ČT, tak bych první řval. Pro mě je třeba Marek Wollner jeden z lidí, kteří jsou pro mě zárukou objektivity a investigativní práce," prohlásil.

Ačkoliv se samotná volba radních odehrávala v napjaté atmosféře, průběh jednání Rady ČT v novém složení byl až na úvodní reakci Šarapatky na Lipovskou poklidný. Právě ona byla z trojice, pro které to bylo vůbec první zasedání, nejaktivnější, jako jediná z nich v první části jednání promluvila. Během celého jednání pečlivě poslouchala, přičemž si dělala mnoho poznámek.

Šarapatka se ještě Lipovské ptal na setkání s kardinálem Dominikem Dukou, během kterého spolu debatovali o České televize. Právě Česká biskupská konference Lipovskou do Rady ČT nominovala. "Spíše jsme přemýšleli, do jaké míry má ČT nahrazovat a do jaké míry doplňovat vysílání TV Noe," uvedla Lipovská a zároveň pochválila Českou televizi, že během karantény nasadila vysílání mší.

Svého šéfa si radní zvolí příště

O něco bouřlivější atmosféra se pak očekává na konci června, kdy by rada měla hlasovat o svém předsedovi. Poslednímu šéfovi rady Janu Bednářovi skončil mandát letos v březnu. O funkci radního se ucházel znovu, ale volební výbor sněmovny ho nevybral ani do užšího výběru.

Kdo jsou noví členové? Rada ČT zasedla 3. června opět v kompletním složení 15 členů. Už v březnu poslanci vybrali bývalého generálního ředitele TV Barrandov Romana Bradáče, ekonoma Pavla Kysilku a bývalého poslance ČSSD a hokejistu Jiřího Šlégra. V květnu pak Radu doplnila ekonomka Hana Lipovská, novinář Pavel Matocha a moderátor Lubomír Veselý. Opozice volbu kritizovala, neboť podle ní dochází k její politizaci. Vyjádřil se k ní také generální ředitel České televize Petr Dvořák. "Výsledek volby pro mě není překvapivý. Část poslanců se dlouhodobě netají tím, že jí vyhovuje stav, kdy se tlak na Českou televizi a její nezávislost stupňuje, k čemuž má možná směřovat i personální obměna Rady ČT," řekl Dvořák. Mezi pravomoci Rady ČT patří i jmenování a odvolávání generálního ředitele.

Naopak nově zvolené radní někteří opoziční poslanci kritizovali, neboť podle nich ANO, KSČM, SPD a Trikolóra zvolily takové členy, kteří jsou ohrožením nezávislosti České televize. Podle nich někteří ze šestice nových radních v minulosti televizi opakovaně kritizovali a zpochybňovali i její existenci.

"Je to začátek konce nezávislosti České televize," okomentoval výsledek volby radních například předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. "Je to vážné ohrožení svobody, nezávislosti a objektivity veřejnoprávního média," přidala se poslankyně ODS Miroslava Němcová.

K "nejvýbušnějším" jménům v nové radě patří Hana Lipovská a moderátor Lubomír Xaver Veselý. Oba kritiku politiků odmítli a tvrdí, že se budou striktně držet zákona.

Situace ohledně Rady ČT je vyostřena také kvůli sporu kolem radního Šarapatky, který několikrát prohlásil, že je ochoten bojovat za nezávislost České televize za každou cenu. Volební výbor se ale bude 9. června zabývat návrhem na jeho odvolání, které navrhla poslankyně ANO Barbora Kořanová. Nelíbí se jí, že Šarapatka ke společné fotografii prezidenta Miloše Zemana se zesnulým předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS) napsal: "Smrt je popleta: dobří odcházejí."

Šarapatka se proti takové snaze Kořanové ohradil a tvrdí, že skutečným důvodem návrhu na odvolání je, aby neseděl v Radě ČT a veřejnoprávní televizi nemohl bránit proti různým tlakům. Pro odchod Šarapatky se kromě Kořanové vyjádřili například komunisté.