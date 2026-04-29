Rada Českého rozhlasu vyzvala Klempíře k přepracování mediálního zákona

Rada Českého rozhlasu chce, aby ministerstvo kultury upravilo chystaný zákon o veřejnoprávních médiích. Ve středu uvedla, že návrh nezajišťuje kontinuitu fungování rozhlasu a rady jako kontrolního orgánu či neobsahuje jasné vymezení působnosti rady. Naopak podle Asociace provozovatelů soukromého vysílání by změny mohly odstranit nerovné postavení veřejnoprávního rozhlasu a soukromých rádií.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před dvěma týdny představil vládní návrh zákona o veřejnoprávních médiích, který mění systém financování z poplatků na příspěvek ze státního rozpočtu. Zároveň ale České televizi a Českému rozhlasu ubírá pro příští rok proti letošku zhruba 1,4 miliardy korun, z toho 400 milionů Českému rozhlasu.
„Rada konstatuje, že návrh zákona obsahuje závažné nedostatky a nejasnosti, které se přímo dotýkají postavení, působnosti a odpovědnosti Rady Českého rozhlasu,“ uvedl její předseda Ondřej Matouš.
Podle radních návrh neupravuje přechod práv, povinností a majetku Českého rozhlasu vymezených nyní platnou legislativou. Radu rozhlasu pak návrh činí jako vrcholný dozorový orgán odpovědnou za dohled nad činností a vysíláním rozhlasu, ale již jí neumožňuje do vysílání zasahovat. Návrh dále neupravuje základní dokumenty rozhlasu, kterými jsou kodex, statut a memorandum o naplňování veřejné služby.
Co se týče financování, není podle radních stanoven mechanismus a časový harmonogram uvolňování peněz ze státního rozpočtu, ani kontrolní funkce rady. Návrh také neobsahuje definici veřejné služby, nezakotvuje požadovaný rozsah regionálního nebo zahraničního vysílání nebo využívání frekvencí pro veřejnoprávní multiplex.
Vládní návrh je v současnosti v meziresortním připomínkovém řízení. V polovině května by měla za účasti premiéra Andreje Babiše (ANO) vzniknout pracovní skupina za účasti zástupců veřejnoprávních médií, která se bude připomínkami zabývat.
Asociaci vadí současné zvýhodnění Českého rozhlasu
Chystané vládní změny ve fungování Českého rozhlasu a České televize by podle Asociace provozovatelů soukromého vysílání mohly odstranit nevyvážené postavení veřejnoprávního rozhlasu a soukromých rádií. Český rozhlas má po navýšení poplatku ze 45 na 55 korun téměř dvojnásobné příjmy proti všem soukromým rádiím dohromady, uvedla asociace v tiskové zprávě.
„Pro Asociaci provozovatelů soukromého vysílání je klíčové zachování vyváženého duálního systému, v němž vedle sebe spravedlivě působí veřejnoprávní i soukromá média. Tato rovnováha byla narušena poslední mediální novelou a navýšením financování Českého rozhlasu, aniž by tomu předcházela dostatečná debata o rozsahu veřejné služby, efektivitě hospodaření a dopadech na soukromé vysílatele,“ sdělili provozovatelé.
Asociace zmiňovala nevyváženost rozhlasového trhu i během loňské debaty před přijetím takzvané velké mediální novely, která zvýšila koncesionářské poplatky. Český rozhlas může podle zákona umisťovat reklamu na celoplošných stanicích v rozsahu jedné minuty za den a na regionálních stanicích dvě minuty denně. Komerční média mají rozsah reklamy omezený přes den na 20 procent vysílacího času.
Asociace podle sdělení uvítala, že návrh ministra kultury otevřel veřejnou debatu o budoucí podobě České televize a Českého rozhlasu. Tuto debatu nelze podle ní zúžit pouze na otázku, zda mají být zachovány, nebo zrušeny koncesionářské poplatky.
„Skutečným tématem je širší nastavení veřejnoprávních médií v dnešním mediálním prostředí: jejich role, kontrola hospodaření a především rozsah veřejné služby a dopad na rovnováhu duálního mediálního systému,“ dodala asociace s tím, že považuje veřejnoprávní média za důležitou součást českého mediálního prostoru.
Jejich poslání i způsob financování ale doposud vycházejí z modelu, který vznikal v zásadně jiných podmínkách, než ve kterých nyní média fungují. Nezávislost veřejnoprávních médií podle asociace nezajišťuje forma výběru peněz. Zajišťují ji jasná pravidla, transparentní hospodaření, předvídatelné financování a kontrolní mechanismy, které chrání veřejnoprávní média před politickým i tržním tlakem.
Mohlo by vás zajímat: „Klempíř se „schoval“ před studenty ve sněmovně. Co mu vzkazovali, by ho nepotěšilo“
V obchodním centru ve Zlíně unikla neznámá látka. Museli evakuovat 150 lidí
V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14:00 přibližně 150 lidí, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik lidí ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Zemřel Oskar Petr ze skupiny Marsyas. Autor hitů Lucie i Anety Langerové
Ve věku 73 let dnes zemřel skladatel Oskar Petr, autor hitů kapely Lucie a Anety Langerové. Zprávu o úmrtí potvrdil jeho nakladatel Lubomír Houdek.
V šestnácti jsem se teprve hledala, popisuje těžké začátky v cizině parkurová jezdkyně
Ještě v pubertálním věku opustila prostředí, ve kterém vyrůstala, a vydala se do Nizozemska. Talentovaná parkurová jezdkyně Emma Sophia Španko ale svého rozhodnutí litovat nemusí - letos na jaře dosáhla mimořádného úspěchu, jako jednu z pouhých 11 jezdců z celého světa ji vybrala porota do prestižního ročníku Young Riders Academy (YRA) pro rok 2026.
Nejdřív mluvil za Macinku, teď míří na Hrad. Prezidentův tým posílí Daniel Drake
Do odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky nastoupí od 1. května Daniel Drake. Prezidentská kancelář to uvedla ve středu na sociální síti X. Drake byl od února 2023 do letošního ledna mluvčím ministerstva zahraničí. Na Hradě bude součástí týmu, který má na starosti tvorbu mediálních podkladů, kontakt s novináři a přípravu mediálních příležitostí při cestách prezidenta, uvedla kancelář.
Češi a Poláci se nejvíc bojí války, zbytek světa děsí hlavně inflace, ukázal průzkum
Češi se dlouhodobě nejvíce obávají vojenského konfliktu a v tomto ohledu převyšují Evropu i svět. V dubnu tuto obavu v průzkumu agentury Ipsos uvedlo 47 procent dotázaných, stejně jako v sousedním Polsku. V březnu tyto obavy dosáhly 54 procent.