"Rád bych mu dal dárek, aby se do Senátu těšil," řekl Töpfer a dal Macinkovi noviny

ČTK

Senátor Tomáš Töpfer z klubu ODS a TOP 09 věnoval ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé) při středeční schůzi horní komory výtisk komunistického Rudého práva. Senátor zjevně reagoval na Macinkovo úterní počínání ve Sněmovně. Šéf diplomacie v těchto novinách listoval při vystoupení prezidenta Petra Pavla. Macinka od Töpfera kazetu s Rudým právem převzal, následně horní komoru opustil.

Rudé právo z března 1978
Rudé právo z března 1978Foto: Jakub Antoš, Tomáš Adamec
Töpfer uvítal, že Macinka do Senátu na debatu o situaci českých občanů, kteří uvízli kvůli konfliktu na Blízkém východě, dorazil. "Rád bych mu dal dárek, aby se do Senátu těšil," řekl senátor. Věnoval mu historický výtisk Rudého práva v modré kazetě i vzhledem k tomu, jak uvedl, že si všiml, že je Macinka zanícený čtenář, což ho podle něj šlechtí. "Abyste si mohl číst v záběru České televize, když bude mluvit třeba pan premiér nebo pan ministr kultury," řekl Töpfer.

Prezident Pavel i premiér Andrej Babiš (ANO) byli před listopadem 1989 členy Komunistické strany Československa. Babiš se navíc na Slovensku soudil kvůli své údajné spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB). Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před šesti lety časopisu Reflex přiznal, že ho StB využívala vydíráním od února 1984 do září 1985 k získávání informací pod krycím jménem Olda. Spolupráci se mu podařilo po půldruhém roce rozvázat.

Související

Macinka poté, co kazetu s výtiskem komunistických novin převzal, s ní před plénem krátce zapózoval. Od řečniště nijak nereagoval.

Příležitost k vystoupení dal herci Töpferovi předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), formálně ho označil za fakticko-dramatickou poznámku. Předsedkyně klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová se následně zajímala o to, zda byl jeho postup v souladu s jednacím řádem. Vystrčil připustil, že nebyl. "Zdálo se mi to příznačné a odpovídající situaci," poznamenal.

