Pylová sezona propukla naplno. Kalendář ukazuje, kdy čekají alergiky nejhorší dny

V Česku trpí asi čtvrtina lidí alergií a nemocných mírně přibývá. Příchod jara, kdy stoupají teploty a rozkvétají stromy, je pro alergiky nejkritičtějším obdobím. Kvůli pylu kýchají, mají ucpaný nos, slzí, štípe je v očích, ale také mohou pociťovat podrážděnost kůže, bolesti břicha nebo dušnost.
Za nejkritičtější období pro rozvoj jarních pylových alergií jsou považovány měsíce březen a duben. V posledních letech se ale v Česku první alergie objevují už v lednu, tedy dříve než obvykle. Můžou za to mimořádně teplé zimy, které urychlují rozkvět stromů a rostlin. Za posledních dvacet let se navíc počty pacientů přibližně zdvojnásobily.
Podle Pylového semaforu Českého hydrometeorologického ústavu panovala většinu tohoto týdne prakticky na celém území republiky vysoká míra ohrožení pylem. Po pátečním přechodu studené fronty by se měla o víkendu zmírnit na střední.
Co se týče alergenů, aktuálně dominuje ten nejsilnější z jarních, tedy bříza. „Letošní sezóna květu břízy v těchto dnech vrcholí. Velmi hojný bude stále pyl jasanu. Ve vzduchu bude také pyl vrby, habru, jilmu a javoru, v teplejších oblastech se postupně bude přidávat také pyl dubu,“ uvádí imunolog Ondřej Rybníček z Pylové informační služby.
Jak se „získá“ alergie?
Alergie jsou způsobeny mimo jiné dědičností. U dítěte, jehož oba rodiče jsou alergici, se vyvine alergie až s osmdesátiprocentní pravděpodobností. Alergie se může objevit v jakékoli fázi života, tedy i u dospělého, který nikdy její příznaky nepociťoval.
Nové výzkumy však naznačují, že důležitější než genetika jsou vnější vlivy. Důkazem je například strmý nárůst výskytu alergií ve vyspělých zemích po druhé světové válce. Tak rychlou změnu není podle vědců možné objasnit jen genetickou mutací. Vysvětlení proto hledají ve změnách životního stylu.
Mysleli, že solí tak akorát. Sůl se přitom do těla dostává i úplně jinak, varují odborníci
Češi často netuší, kolik soli ve skutečnosti přijímají. Nejde přitom jen o slané pochutiny – většina sodíku se do jídelníčku dostává skrytě, v běžných potravinách, které na první chuť slané nejsou. Odborníci proto upozorňují na fenomén takzvané sodíkové slepoty, kdy člověk svůj reálný příjem výrazně podceňuje a jeho tělo přitom dlouhodobě čelí nadbytku.
ŽIVĚ Sami nebo bez nich, ale Hormuz otevřeme, vzkázal Trump Teheránu
Spojené státy zajistí brzké otevření Hormuzského průlivu, ať už s íránskou spoluprací, nebo bez ní. Řekl to bez bližších podrobností novinářům americký prezident Donald Trump. Připustil ale, že to nemusí být snadné.
Hromadná ztráta paměti. Od Anežky obviněné z terorismu dávají všichni ruce pryč
Zapírání, lhaní, mlčení. S tím vším se setkal reportér deníku Aktuálně.cz, když v uplynulých dnech v západních Čechách oslovoval lidi, kteří měli dřív blízko k Anežce Brahové. Ta je od 24. března obviněná z terorismu. Policie ji jako jednu ze skupiny několika mladých lidí z propalestinské komunity spojuje se žhářským útokem na pardubický závod zbrojovky LPP Holding.
Rusko už zase vyhrožuje Evropě. Máme se bát? Expert i o síle ukrajinských úderů
Ukrajinské síly v poslední době úspěšně útočí na klíčové uzly pro export ropy na severu i na jihu Ruska a na některé důležité továrny. Jak je možné, že ruská obrana nedokáže reagovat? Vystoupí USA z NATO? A co ohrožuje příměří v Íránu? O tom v pořadu Spotlight News hovoří bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský z Institutu mezinárodních studií FSV UK.