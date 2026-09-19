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Domácí

Putinův ideolog má přijet řečnit do Prahy, na stejné akci vystoupí i Zeman s Rajchlem

Anna Nix
Anna Nix
Anna Nix,ČTK
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V Praze se má v sobotu konat konference spolku Svatopluk, na které má vystoupit ruský politolog a komentátor Fjodor Lukjanov, který byl v roce 2025 zařazen na sankční seznam kvůli své roli v šíření kremelské propagandy. Akce se má údajně zúčastnit také bývalý prezident Miloš Zeman spolu s vládním poslancem Jindřichem Rajchlem (SPD). Napsal to v pátek web Seznam Zprávy.

Fyodor Lukyanov během Fora 2000.
Lukjanov (zobrazen na fotce), který je jedním z pozvaných, čelí kritice, jelikož byl Evropskou unií zařazen na sankční seznam. Patří mezi ruské propagandisty, kteří obhajují agrese Putinova režimu. Foto: HN – Libor Fojtík
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Akce se měl účastnit také Jan Zahradil, zahraniční expert Motoristů a bývalý poslanec Evropského parlamentu, který ovšem po dotazech Seznam Zpráv svoji účast odvolal. Na konferenci ho pozval moderátor Michal Semín, o kterém Zahradil řekl, že se znají již od 90. let. Pozvánku přijal na jeho žádost, a také kvůli známosti s mnoha účastníky.

„Je podle mne potřebné mluvit i s lidmi odlišných názorů. To je celé,“ uvedl Zahradil na dotaz, proč pozvánku přijal.

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Změnil ovšem svůj názor poté, co ho Seznam Zprávy upozornily, že akce se bude účastnit také Fjodor Lukjanov. „Nevím o tom. V tom případě budu muset svou účast zrušit,“ uvedl obratem Zahradil.

Konference se má konat v sobotu v pražském Hotelu Duo, kde se čeští zastupitelé potkají s představiteli Ruska, Číny, Íránu nebo Maďarska. Společně mají mluvit o režimu Vladimira Putina a také o tom, jak utužovat vzájemné vztahy, napsaly v pátek Seznam Zprávy.

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Propagandista na sankčním seznamu

Lukjanov, který je jedním z pozvaných, byl Evropskou unií zařazen na sankční seznam a patří mezi ruské propagandisty, kteří obhajují agrese Putinova režimu.

„Zásadním způsobem formuje veřejné mínění a poskytuje ruské agresi ideologické krytí. Jeho práce ve Valdajském klubu a v časopise Russia in Global Affairs přímo podporuje zahraničněpolitické narativy Kremlu v zahraničí. Přispívá k systematickým dezinformačním kampaním, které přenášejí vinu za válku na Ukrajinu a Západ,“ uvedla Evropská unie.

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Lukjanov má podle programu, který má server k dispozici, promluvit v panelu s názvem Veřejnost, média a dialog mezi střední Evropou a širším světem.

Polský premiér Donald Tusk přitom nedávno varoval, že Rusko plánuje hybridní útoky na státy podporující Ukrajinu. Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek k situaci vyjádřil a uvedl, že Rusko vede hybridní válku také proti Česku.

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„Distancujte se,“ vyzývá Babiše opozice

„Proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost. Všechny dostupné informace průběžně vyhodnocujeme a sdílíme na národní i mezinárodní úrovni. Podrobnosti z pochopitelných důvodů uvádět nebudeme,“ sdělil Babiš.

K sobotní plánované konferenci se na síti X vyjádřil předseda ODS Martin Kupka. „Veřejně proto vyzývám Andreje Babiše, aby se distancoval od účasti vládního poslance Jindřicha Rajchla na této odporné putinovské seanci. Anebo Rajchla rovnou pošlete za Ural,“ uvedl Kupka.

Jindřich Rajchl, nynější místopředseda sněmovního výboru pro obranu, na dotaz Seznam Zpráv, jestli si je vědom, že se má účastnit konference spolu se sankciovaným člověkem, neodpověděl.

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Panel má moderovat Michal Semín, publicista, který je obviňovaný ze šíření konspiračních teorií. Semín potvrdil konání sobotní akce, nechtěl ovšem komentovat její detaily, uvedl server.

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Pozvání Lukjanova ale vysvětlit odmítl. Na otázku, zda přijede do Prahy, řekl pouze, že „těžko může přijet, když je na sankčním seznamu“. Nepotvrdil ani, zda se sankciovaný Rus na konferenci připojí online.

Seznam Zprávy zjišťovaly také stanovisko Miloše Zemana. „Pana prezidenta uvidím zítra a předám mu váš dotaz,“ odepsal v pátek Jan Novák, který je Zemanův mluvčí.

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