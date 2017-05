Putin by podle průzkumu prezidentské volby drtivě vyhrál. Volily by ho téměř dvě třetiny lidí

před 59 minutami

Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina v předvolebních průzkumech dosáhla podle médií vrcholu. Podle průzkumu nezávislého střediska Levada by nynějšího šéfa státu volilo 82 procent voličů, kteří již jsou rozhodnuti k volbám přijít. Hlavu státu mají Rusové volit v březnu příštího roku. Ze všech dotázaných by Putina nyní volila drtivá většina – 63 procent účastníků, poznamenal server Newsru.com. Až s velkým odstupem by následovali potenciální soupeři: vůdce nacionalistů Vladimira Žirinovského by volilo devět procent Rusů, předáka komunistů Gennadije Zjuganova tři procenta a opozičního předáka brojícího proti korupci Alexeje Navalného dvě procenta.

