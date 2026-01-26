Půl miliardy bez efektu. Čeští žáci stagnují, často se zhoršují. V čem plavou nejvíc?

Ministerstvo školství dalo v letech 2016 až 2023 víc než půl miliardy korun na projekty, které měly zlepšit kvalitu vzdělávání v regionálním školství i výsledky žáků základních a středních škol. Tyto peníze ale vynaložilo neúčelně, kvalita vzdělávání se nezvýšila.
Ministerstvo naproti tomu dobře zvládlo začleňování ukrajinských žáků do českých škol a zajistilo, aby ukrajinští žáci mohli v ČR uplatnit své právo na vzdělání. Dnes to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) k výsledkům kontroly peněz určených na projekty podpory regionálního školství. Ministerstvo kritiku ze strany NKÚ ohledně kvality vzdělávání odmítlo.
Kontrola měla zjistit, zda peníze určené na projekty podpory hodnocení a řízení vzdělávací soustavy regionálního školství vynaložilo ministerstvo zejména v letech 2019 až 2024 účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Peníze na projekty putovaly ze státního rozpočtu i z evropských fondů. NKÚ uvádí, že 507 milionů vynaložilo ministerstvo neúčelně a nehospodárně vynaložilo dalších 1,3 milionu korun na Informační systém vzdělávání.
"Kvalita vzdělávání se nezvýšila a žáci v klíčových kompetencích, jako je matematika, čtení a přírodověda, stagnují, nebo se dokonce zhoršují. To ukazují mezinárodní šetření i zprávy České školní inspekce," stojí ve zprávě NKÚ. Projekty na řízení vzdělávání byly podle NKÚ splněny formálně, ale k praktickému využití téměř nevedly. Jako příklad uvádí Průvodce strategickým a akčním plánováním. Nejsledovanější video, které bylo jeho součástí, mělo 537 zhlédnutí, přičemž škol v Česku je asi 11 000. "Nízká sledovanost dokládá nález NKÚ, že projekt nepřispěl ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách a prostředky byly vynaloženy neúčelně," stojí v tiskové zprávě.
Mluvčí MŠMT Ondřej Macura na dotaz ČTK uvedl, že měření úspěšnosti projektů počtem shlédnutí videí na sociálních sítích je nerelevantní a úplně ignoruje výsledky českých žáků v mezinárodních testech PISA i vysokou angažovanost učitelů.
Ve veřejné zakázce Informační systém vzdělávání o celkové hodnotě 27,4 milionu korun ministerstvo podle NKÚ porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek. Uzavřelo dodatek ke smlouvě, kterým porušilo zákaz podstatné změny ve veřejné zakázce, a na jeho základě uhradilo dodavateli 1,3 milionu korun. Peníze byly určeny na detailní návrh implementace rozšiřující funkce systému, ale ministerstvo ho stejně nevyužilo.
V případě veřejných zakázek mluvčí rovněž odmítl porušení zákona. Výdaje na informační systémy byly podle něj nezbytné a podložené důkazy. "Ministerstvo navíc zdůrazňuje, že díky uplatněným sankcím vůči dodavateli ušetřilo státu 7,7 milionu korun, čímž naplnilo roli řádného hospodáře," dodal.
Úřad prověřil i 227 milionů korun poskytnutých v letech 2017 až 2022 na hodnocení kvality škol. Zde podle něj stát vynaložil peníze účelně, protože tento projekt přinesl konkrétní výsledky a tyto výsledky přispěly k systémovým změnám v hodnocení škol. Ministerstvo využilo některé závěry projektu například při tvorbě zákonů nebo při reformě přípravy pedagogů.
NKÚ také dospěl k závěru, že ministerstvo vynaložilo účelně a v souladu s předpisy peníze na začleňování dětí ukrajinských uprchlíků před válkou. Na podporu tohoto začleňování poskytlo ministerstvo v letech 2022 a 2023 ze státního rozpočtu celkem víc než 460 milionů korun. "V procesu poskytování dotací nezjistil NKÚ pochybení. MŠMT vynaložilo prostředky účelně a v souladu s právními předpisy," uvedl NKÚ.
"Výsledky kontroly ohledně začleňování ukrajinských žáků na českých školách naopak vítáme a je to důkaz, že české školství, a tedy hlavně čeští učitelé a všichni další zaměstnanci škol, v této mimořádně složité výzvě uspěli," uvedl mluvčí MŠMT.
Insolvenční správkyně Sberbank CZ začne vyplácet další pohledávky
Insolvenční správkyně zkrachovalé Sberbank CZ Jiřina Lužová začne v tomto týdnu vyplácet dalších 2,4 miliardy korun věřitelům banky. Výplata navazuje na pravomocné rozhodnutí městského soudu v Praze, pro její provedení je lhůta 60 dní. Podíl vyplacených pohledávek se díky tomu zvýší z 95 na 99 procent, sdělila dnes insolvenční správkyně.
Hvězda Siniaková přehrála i muže. Její partner jančil tak, až Češku uvedl do rozpaků
Wimbledonští vítězové konečně zase bok po boku září na tenisovém kurtu. Kateřina Siniaková a Sem Verbeek po nedobrovolně vynechaném US Open rozšiřují v Austrálii svou unikátní bilanci. V Melbourne zvládli další dramatický finiš a zahrají si čtvrtfinále.
Místo elektromobilů rozebírání ojetin. Volkswagen řeší, co s nevyužívanou továrnou
Měla to být výkladní skříň elektrických Volkswagenů. Jenže továrna ve Cvikově, kde se kdysi dělaly Trabanty, nedosahuje takových čísel, jaká si německý koncern maloval. Začal proto hledat cesty, jak vytížení závodu zvednout. Jisté je, že vedle výroby nových aut se tam brzy začnou ve velkém auta také rozebírat na součástky.
Prezidentovi důvěřuje většina lidí, u nové sněmovny lidé váhají
Největší důvěře české veřejnosti se na přelomu loňského listopadu a prosince těšil prezident Petr Pavel a na komunální úrovni starostové obcí či městských částí. V průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) jim vyjádřilo podporu shodně 58 procent občanů.