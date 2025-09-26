Domácí

"Pučista" Hašek odchází z PRO. Naštvalo ho Rajchlovo počínání

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Bývalý sociálnědemokratický jihomoravský hejtman Michal Hašek vystoupil z hnutí PRO Jindřicha Rajchla, v němž byl krajským předsedou.
Michal Hašek.
Michal Hašek. | Foto: Aktuálně.cz

Hašek o tom informoval na svém facebookovém profilu, jako důvod uvedl kromě jiného přístup předsedy hnutí Jindřicha Rajchla ke koaličnímu vyjednávání s SPD.

"PRO dostalo nabídku umístit na kandidátkách Stačilo! desítky svých kandidátů s možností individuálních kampaní, v tom minimálně tři místa na předních pozicích včetně lídrů. Jindřich Rajchl však odmítl možnost být lídrem v domovské Praze (variantou byly i Karlovy Vary) a pohřbil svým dalším postupem tuto velkorysou alternativu výměnou za místo lídra SPD v Moravskoslezském kraji a za pozici 3.místa v Ústeckém kraji, kam byl poté dodatečně nominován bývalý člen ANO, který byl narychlo přijat do strany PRO," uvedl Hašek.

Doplnil, že PRO tak ve 12 ze 14 krajů nemá na kandidátkách žádného svého kandidáta. "Patřil jsem mezi odpůrce tohoto řešení, nikoliv kvůli sobě (nabízel jsem na jižní Moravě jakékoliv jiné jméno kandidáta či kandidátky za PRO stejně jako v krajských volbách). O výsledku rozhodla většina pod časovým tlakem a bez všech relevantních informací. Bohužel tím značku PRO vyslala, do budoucího zapomnění a do náruče SPD," dodal Hašek.

Doplnil, že se nechystá vstoupit do žádného jiného politického hnutí ani strany, bude se dál věnovat pouze advokátské praxi.

Hašek vstoupil do PRO v lednu 2024. Byl dlouholetý člen ČSSD, v roce 2022 své členství pozastavil. V letech 2011 až 2013 byl i místopředseda strany. V letech 2008 až 2016 byl hejtmanem Jihomoravského kraje, v letech 2002 až 2014 poslancem.

Hašek se před lety ucházel o post předsedy ČSSD, ale těsně prohrál s bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou, následně byl místopředsedou. Z funkce odešel kvůli takzvanému lánskému puči, když se po volbách v roce 2013 někteří politici z ČSSD včetně Haška nebo Jeronýma Tejce setkali s prezidentem Milošem Zemanem a předsednictvo pak vyzvalo Sobotku k rezignaci kvůli slabému volebnímu výsledku. ČSSD tehdy vyhrála volby s podporou přes 20 procent, dříve mívala více hlasů. Sobotka to ale odmítl a stal se premiérem po uzavření koalice s ANO a lidovci. Hašek, Tejc i další pak z funkcí ve vedení odešli. Hašek v roce 2022 své členství v ČSSD pozastavil.

 
