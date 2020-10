"Nezodpovědný, odborně neobhajitelný." Ptali jsme se lékařů na dopis Pirka a Šmuclera

Ruské úřady zařadily čelnou představitelku běloruské opozice Svjatlanu Cichanouskou a seznam hledaných osobn, informuje agentura Ria Novosti s odkazem na ruské ministerstvo vnitra. Podle záznamu v databázi je důvodem pro její zařazení článek trestního zákoníku, není však jasné, o jaký článek konkrétně jde.

Agentura Ria Novosti upřesňuje, že Cichanouská je stíhána v Bělorusku na základě článku trestního zákoníku, který pojednává o výzvách k uchvácení moci. Konkrétním důvodem má být to, že z iniciativy Cichanouské běloruská opozice vytvořila koordinační radu, která si klade za cíl zprostředkování pokojeného předání moci v zemi. Cichanouské tak hrozí od tří do pěti let odnětí svobody. Podle agentury TASS Rusko zařadilo Cichanouskou mezi hledané osoby na základě dohody s Běloruskem.

Cichanouská kandidovala v srpnových prezidentských volbách proti dlouholetému běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi. Podle oficiálních výsledků získala 10,1 procenta hlasů, mnozí se však domnívají, že ve skutečnosti získala více hlasů než Lukašenko, který oficiálně vyhrál, volby neuznává ani Evropská unie. Nedlouho po volbách Cichanouská odjela do Litvy, v současnosti je na návštěvě Německa, kde se mimo jiné sešla s kancléřkou Angelou Merkelovou.