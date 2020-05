Přišel čas českých firem. V tendru na ochranné pomůcky za 1,4 miliardy dominují

Zatím poslední státní zakázka na dodávku ochranných pomůcek naznačuje, že by se mohl měnit poměr čínských a českých firem, které toto zboží vyrábí či dodávají. Do právě skončené soutěže ministerstva vnitra se v naprosté většině přihlásily české firmy, které avizují, že by uvítaly ještě výraznější pomoc státu.

Pomůžeme co nejvíce českým výrobcům ochranných pomůcek, tvrdili vládní politici v minulých týdnech. Prvním testem zájmu státu o české firmy je zakázka ministerstva vnitra, kterou právě nyní odborníci vyhodnocují. Tendr za zhruba 1,4 miliardy korun má zajistit dodávky pro organizace spadající pod vnitro do konce roku.

Podávání nabídek skončilo minulý pátek. A ačkoli vnitro nechce detaily soutěže prozradit s vysvětlením, že podle zákona nemůže, jedna informace svědčí o tom, že těžit by ze zakázky měly české firmy.

"Můžu sdělit, že přišlo velké množství nabídek od malých a středních podniků a z 99 % procent se jedná o dodavatele z České republiky," sdělil Aktuálně.cz Adam Rözler z ministerstva vnitra. Víc prozradit odmítl. "Zadávací řízení je v počáteční fázi a stále probíhá, tudíž k němu není možné sdělovat bližší informace veřejnosti. Nebyla zatím uzavřena žádná smlouva a neproběhlo ani hodnocení a posouzení došlých nabídek," podotkl.

I z jeho stručné informace ale vyplývá, že čeští výrobci by mohli dodat velkou část ze 6,1 milionu respirátorů FFP2, 10,8 milionu roušek nebo 7,1 milionu jednorázových ochranných rukavic. Na takové množství těchto i dalších ochranných pomůcek vyhlásilo vnitro soutěž.

Následovat by přitom měly další tendry, ty největší prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Jak v pondělí rozhodla vláda, SSHR nakoupí do strategických zásob státu ochranné a zdravotnické pomůcky za 3,7 miliardy korun.

Potřebujeme informace co nejdříve

Firmy, s nimiž on-line deník Aktuálně.cz hovořil, se shodují, že mají o státní zakázky eminentní zájem, ale potřebují co nejdříve informace, kolik pomůcek a jak dlouho je bude chtít stát odebírat. Zároveň některé upozorňovaly, že v poslední době investovala do nákupu technologií řada domácích firem, takže reálně některým hrozí problémy.

Mezi firmy, které se přihlásily do soutěže ministerstva vnitra, patří zlínská společnost SPUR. "Máme zájem o dodání roušek i respirátorů FFP2 a s napětím čekáme, zda uspějeme. Potřebujeme to vědět co nejdříve, protože máme řadu dalších zakázek. Ať bude výsledek soutěže jakýkoliv, rychlost sdělení je důležitá," říká generální ředitel společnosti Tomáš Dudák.

SPUR patří mezi české výrobce, kteří dodávají ministerstvu vnitra ochranné prostředky už nyní. Dalšími firmami jsou 1. severočeská chráněná, GRD servis (Authentica), nanoSPACE, ZDRAVTEX a OKULA Nýrsko. Vnitro je vybralo ze seznamu výrobců, který zpracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Podmínkou bylo, aby firmy byly schopné dodávat okamžitě.

Vnitro s nimi napřímo uzavřelo smlouvy na dodávku ochranných prostředků za 76 milionů korun ještě v dubnu za existence nouzového stavu. Ministr Jan Hamáček se tak rozhodl poté, co čelil ostré kritice, že naprostou většinu pomůcek nakupoval v Číně. Ten se kritice bránil tím, že v době začátku pandemie koronaviru nebyla jiná naděje pro Českou republiku než tyto dovozy z Číny. "Snažím se podporovat české firmy co nejvíce," tvrdí Hamáček a poukazuje na to, že velmi brzy začal spolupracovat s českými firmami Gumárny Zubří nebo Sigma Lutín.

Tendr na ochranné pomůcky Do soutěže na uzavření rámcové smlouvy s ministerstvem vnitra na dodání ochranných pomůcek proti koronaviru se mohly firmy hlásit do 15. května. Zakázka je rozdělena do sedmi částí, na každou z nich je jedna rámcová dohoda. Celkem má zakázka za zhruba 1,4 miliardy korun zajistit dodávky pro organizace spadající pod vnitro do konce roku. Vnitro chce na základě smluv pořídit zhruba 6300 respirátorů FFP3, přes šest milionů respirátorů FFP2, téměř 11 milionů roušek a dále ochranné obleky, ochranné brýle, jednorázové rukavice, návleky na nohy, pláště a ochranné štíty.

Rozjíždí se dvacet linek na roušky. Možná víc

Generální ředitel firmy SPUR Tomáš Dudák upozorňuje, že čeští výrobci potřebují od zástupců státu vědět, jaké množství ochranných pomůcek budou dále potřebovat.

"Nevíme, jaká bude skutečná poptávka státu. Může se stát, že ve chvíli, kdy začne fungovat klasická volná ruka trhu, tak se někteří výrobci dostanou do likvidačního střetu. V České republice se totiž rozjíždí například minimálně dvacet linek na výrobu roušek, možná i podstatně víc. Kapacita výroby bude zřejmě obrovská," míní Dudák s tím, že český trh patrně nebude firmám stačit.

"Pokud se nepodaří ochranné pomůcky vyvézt, tak dojde zcela jistě k obrovské devalvaci ceny, některým výrobcům se asi ani nepodaří linky zaplatit. I my nakupujeme například technologie na výrobu za trojnásobnou až čtyřnásobnou cenu než v době před pandemií koronaviru," upozornil.

Jeho firma je společně s několika dalšími firmami na výrobu ochranných pomůcek součástí projektu Pomáháme 2020. Cílem iniciativy bylo mimo jiné pomoci výrobcům v krátkém čase zvýšit výrobu a také je propojit se zástupci státu.

Propojení státu a firem už funguje, tvrdí iniciativa Pomáháme 2020

Situace se podle Alžběty Nejedlé z Pomáháme 2020 za uplynulé dva měsíce významně posunula, a to hlavně díky tomu, že se propojil stát s domácími výrobci a navzájem se začali informovat o tom, co od sebe potřebují.

"Na začátku stát potřeboval pomoci zmapovat aktuální kapacity výrobců a výrobci zase potřebovali vědět od státu, jaké množství výrobků je schopen odebrat a také sehnat materiál, nebo například propojit s personálními nebo IT agenturami," vysvětluje Nejedlá. Čeští výrobci v projektu Pomáháme 2020 jednají se státními úředníky téměř každý týden, ze strany státu se jednání účastní například zástupci ministra průmyslu a obchodu a CzechInvestu.

"Toto propojení firem a státu je skvělé, určité má svůj smysl a výsledky. Státní úředníci mají nyní velmi dobrý přehled o českých výrobcích ochranných pomůcek a jsou s nimi v pravidelném kontaktu," říká Nejedlá.

Zkušenosti se státními úředníky, kteří se iniciativy Pomáháme 2020 pravidelně účastní, hodnotí jako vynikající. Největším problémem českých výrobců je podle ní patrně certifikace jejich výrobků.

"O tomto se začínáme na jednáních více bavit, protože certifikace v této oblasti není snadná, ne všichni jí mají hotovou, a to hlavně ti, kteří vstoupili na tento trh nově. Samozřejmě, certifikace je nezbytně nutná proto, aby mohly být výrobky dále prodávány a distribuovány," upozorňuje.

Otázku reálného efektu výběrových řízení nechtěla Nejedlá komentovat, protože podle ní není stále jasné, komu bude pomoc ze strany státu poskytnuta a v jakém rozsahu.

"Naše iniciativa je apolitická, zaměřená na odborné otázky. Cílem bylo od začátku hlavně pomoci výrobcům zorientovat se ve vzniklé situaci, usnadnit jim cestu k informacích, materiálu a dalším věcem, které jim pomohou navýšit výrobu. To se nám podařilo. Jak to nakonec dopadne s reálným rozsahem podpory výrobcům už není téma, kterým se naše iniciativa chce zabývat, to už necháme jiným," sdělila.

Stát chce moc velké garance, kritizuje firma, která do tendru nešla

Zástupci některých firem jsou ale přesvědčeni, že by stát měl ještě výrazněji podpořit české firmy. Patří mezi ně například předseda Asociace nanotechnologického průmyslu v České republice a majitel firmy nanoSPACE Jiří Kůs. Jeho firma patří mezi vzpomínané české dodavatele, s kterými ministerstvo vnitra uzavřelo kontrakt na dodávku ochranných pomůcek v květnu.

"Tento krok ministerstva vnitra jsme uvítali, ověřili si, co jsme schopni vyrábět, dali nám zakázku na dodání 200 tisíc roušek během května. Zároveň ale slíbili, že budeme mít zakázku do konce roku, což se ale nakonec nestalo," říká Kůs s tím, že květnový kontrakt byl z jeho pohledu jedinou pomocí státu.

"Žádné další pomoci jsme se nedočkali," říká Kůs. Vnitro se totiž rozhodlo, že další zakázky bude řešit přes soutěž, kterou uzavřelo minulý pátek. Do ní se už firma nanoSPACE nepřihlásila. Jiří Kůs to odůvodňuje podmínkami soutěže, nelíbí se mu například to, že firmy musely uvést minimální množství zboží, které by dodaly. A to v řádech milionů kusů.

"Minimální garance roušek byla 3,4 milionu roušek, což je obrovské množství. To je poměrně velká investice, musíte nakoupit materiál a udělat další věci a přitom nevíte, jak dlouho od vás bude stát zboží odebírat. Nainvestujete do toho spoustu peněz, odříznete si na nějaký čas jiné zákazníky, je to opravdu velké riziko. To může udělat jen hodně velká firma," vysvětluje Kůs, kterému se nelíbí ani to, že čeští výrobci nebyli nijak zvýhodněni oproti zahraničním dodavatelům.

Vnitro se brání tím, že v rámci otevřeného řízení nelze omezovat účast zahraničních dodavatelů, a pokud jde o požadavek na minimální množství, nechtělo by ho vnitro jednorázově. "V minimálním množství byly zohledněny možnosti českých dodavatelů a bylo nastaveno na základě podkladů a průzkumu českého trhu s ochrannými prostředky," namítá Adam Rözler z ministerstva vnitra.

Pomoci od státu se podle svých slov nedočkala ani firma AVEC CHEM, která mimo jiné vyrábí ochranné celoobličejové masky a polomasky. I tak má ale mnoho odběratelů v Česku a ve více jak šedesáti zemích světa, kam míří mimochodem 90 procent výrobků. "Určitě by nám ale pomohlo vědět, jestli bude stát dále kupovat ochranné prostředky a v jakém plánovaném množství. Bylo by také dobré, aby k nákupům docházelo transparentně ve veřejných výběrových řízeních, tím by se ušetřilo mnoho veřejných prostředků," uvedl Michal Filipi z této firmy, která dodává výrobky jak vnitru, tak například nemocnicím, záchranným službám i soukromým subjektům.

Pomoc přichází z krajů

Řada českých firem si ale pochvaluje pomoc krajů, a to jak v době nouzového stavu, tak po jeho skončení. Například Pardubický kraj nyní podpořil jedenáct projektů v hodnotě sedmi milionů korun. Je mezi nimi podle ČTK například výrobce bavlněných respiroušek společnosti CityZen z Chrudimi, která se zaměřuje na výrobu speciálních triček a košil proti pocení.

"Vyrábíme ze stoprocentně odbouratelných materiálů s účinností mezi FFP2 a FFP3. Od původní úpravy pleteniny stříbrem jsme přešli k účinnějšímu zinku," řekl ČTK Pavel Hrstka z firmy CityZen.

Další firmou je Alema z Lanškrouna, která chce vyrábět nízkonákladové polomasky s vyměnitelným filtrem - má k tomu vlastní vstřikovnu plastů, dokončuje konstrukci masek a výrobních forem, zvažuje i produkci filtrů, do nichž by nakupovala filtrační materiál. "Možná kapacita jsou i tisíce masek denně. Uvidíme podle poptávky," avizuje jednatel společnosti Jiří Vaňous.