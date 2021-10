První trest za travičství. Soud potvrdil muži podmínku za otravu chráněných ptáků

Českobudějovický krajský soud potvrdil podmíněný trest za otravu dvou orlů mořských a dvou krkavců v roce 2019. Obžalovaný muž za to dostal trest 2,5 roku do vězení s podmíněným odkladem na 3,5 roku. Informovala o tom Česká společnost ornitologická. Podle ochranářů je to první trest za travičství divoké zvěře v Česku.

"Po 20 letech, kdy se zabýváme ptačí kriminalitou, jsme se dočkali. První rozsudek za pokládání otrávených návnad je pravomocný. Česko se tak zařadilo mezi země, které svoji přírodu chrání důsledně a svévoli travičů netolerují. Potenciální budoucí oběti mají naději, že si traviči své chování příště důkladněji rozmyslí. A my ostatní se můžeme těšit, že trávení jednou zmizí z naší přírody úplně," řekl ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. Podle soudu muž otrávil dva orly mořské a dva krkavce velké u Mečichova na Strakonicku v březnu roku 2019. O dva měsíce později našli policisté u něj doma přípravky s jedy karbofuranem a endrinem. Laboratorní analýzy prokázaly, že právě tyto látky ptáky usmrtily. Související Na Opavsku uhynul pár čápů bílých. V jejich tělech našli stopy jedu na hraboše Česká společnost ornitologická uvedla, že už jen držení karbofuranu je trestné. V Evropské unii je jeho držení zakázané od roku 2008 pro jeho přílišnou jedovatost. Karbofuran se dřív užíval jako pesticid v zemědělství. Několik kapek jedu dokáže usmrtit prakticky jakéhokoliv živočicha. Každoročně je jím v Česku otráveno mnoho divokých zvířat, ale i třeba psů či koček. Vermouzek dodal, že společnost za rok 2020 zaznamenala 51 nelegálně zabitých ptáků, většinou otrávených. Od roku 2017, kdy existuje terénní psí jednotka, kterou ornitologická společnost kvůli lepšímu hledání otrávených návnad zřídila, organizace zdokumentovala a předala policii 95 případů. Jejich oběťmi se stalo více než 250 ptáků.