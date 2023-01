Říká se jí "tichý zabiják". Plíživou nemoc u žen provází nenápadné příznaky

Příznaky rakoviny vaječníků bývají v jejích prvních fázích nevýrazné a často se objeví až v pozdním stadiu tohoto onemocnění. I proto se karcinomu, který v Česku postihuje asi tisíc žen ročně, přezdívá "tichý zabiják". Co patří mezi jeho alarmující symptomy? A jak velkou roli hraje u této diagnózy genetika? Sledujte sedmý díl série První příznaky o rakovině pohlavních orgánů u žen.

Mezi nejčastější nádorová onemocnění pohlavních orgánů u žen patří rakovina dělohy, děložního čípku a vaječníků. Konkrétně karcinomem dělohy ročně onemocní přibližně dva tisíce žen, rakovinou děložního čípku zase přibližně 800 žen každý rok. Nejčastěji se tato onemocnění projevují krvácením mimo menstruační cyklus.

"Mohou nastat krvavé výtoky, bolesti v podbřišku, krvácení po pohlavním styku nebo v případě rakoviny dělohy i krvácení po menopauze," vysvětluje v pořadu Kateřina Vacková, lékařka a zakladatelka neziskové organizace Loono. V případě karcinomu vaječníků se ženám může začít zvětšovat břicho, a to tím, že nádor produkuje do břišní dutiny vodu.

"Žena tak může být nadmutá, plynatá. Může ji pobolívat v podbřišku a může mít stavy únavy a nevolnosti," popisuje Vacková a zdůrazňuje, že zmíněné alarmující příznaky ale nemusí vždy okamžitě značit vážné onemocnění. Podobným způsobem se mohou projevovat i záněty nebo nezhoubné nádory. Ve všech případech je ale nutné navštívit gynekologa.

"Je důležité dávat pozor po celou dobu. Když žena začne chodit ke gynekologovi přibližně v 15 letech, tak by tam měla chodit až do pozdního věku. A tím se myslí klidně 70 let," podotýká lékařka. "Často se bojíme, že nám něco najdou. Ale to, že se tak stane, je vlastně pozitivní zpráva, protože můžeme začít s léčbou a být tady i dál," dodává.

V sedmém dílu série První příznaky se také dozvíte, co je v drtivé většině příčinou rakoviny děložního čípku nebo jaké rizikové faktory hrají velkou roli u karcinomu vaječníků a dělohy.

Ve videu byly použity záběry z videobank Pixabay a Pexels.