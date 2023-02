Nejčastější rakovina u mužů se šíří plíživě. Lékařka popisuje, jak ji včas odhalit

Mezi nejčastější nádorová onemocnění pohlavních orgánů u mužů patří rakovina prostaty a varlat. Konkrétně karcinomem prostaty ročně onemocní až osm tisíc mužů a přibližně 1500 nemoc nepřežije. Co patří mezi alarmující symptomy? A jakým způsobem lze rakovinu varlat odhalit v raném stadiu? Sledujte jedenáctý díl série První příznaky.

Rakovina prostaty se rozvíjí plíživě a v prvních fázích bývá zcela bez příznaků. Pokud se však již karcinom rozšíří, projevuje se zpravidla stejně jako nezhoubně zvětšená prostata, to znamená potížemi s močením. "Někdy se může vyskytnout i krev v moči a nutkání na močení - čili všechno to, co způsobuje, že prostata tlačí na močový měchýř a muž se nemůže správně vyprázdnit," popisuje v pořadu Kateřina Šédová, lékařka a zakladatelka neziskové organizace Loono.

Rakovina varlat se zase nejčastěji projevuje změnami na varlatech - a to zejména bulkou, zvětšením, otokem nebo jejich zarudnutím. "Někdy tyto příznaky mohou značit jen zánět. Ale i tak je potřeba to řešit. A to obzvlášť proto, že se ve varlatech vyvíjí spermie a zánět může mít negativní vliv na vývoj spermií, takže i na plodnost muže," zdůrazňuje lékařka.

U obou typů těchto karcinomů by muži neměli podceňovat prevenci. Vzhledem k tomu, že nádory ve varlatech rostou poměrně rychle a týkají se ve velké míře i mladých mužů mezi 15 až 40 lety, tak by si všichni v této věkové skupině měli varlata jednou měsíčně sami vyšetřovat.

V případě prostaty by zase každý muž po padesátce měl pravidelně navštěvovat svého urologa. "Existuje marker PSA, prostatický specifický antigen, který se testuje právě na prohlídkách u urologa. A pokud se zvýší, měla by se prostata prohlédnout nebo se z ní vzít odběr, takzvaná biopsie," uvádí Šédová. "PSA se pak hodí i ve chvílích, kdy už muž měl rakovinu prostaty a pouze se sleduje, jestli se mu rakovina někde nevrátila," dodává.

V jedenáctém dílu série První příznaky se také dozvíte, jaký je správný postup při samovyšetření varlat či co je hlavním rizikovým faktorem při karcinomu prostaty.

