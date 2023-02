První příznak bývá posledním. Případů zákeřné nemoci přitom rapidně přibývá

Rakovina slinivky břišní patří mezi nejzákeřnější karcinomy. Jedná se o nádorové onemocnění, které je velice obtížné včas odhalit, má špatnou prognózu a většina nemocných zemře do několika málo měsíců. Co patří mezi alarmující symptomy? A poskytne pokrok v medicíně klíč k včasnějšímu záchytu této nemoci? Sledujte osmý díl série První příznaky.

Rakovina slinivky břišní, kterou v Česku ročně onemocní přibližně dva tisíce lidí, představuje podle profesora Miroslava Zavorala z Ústřední vojenské nemocnice v Praze jeden z největších medicínských problémů současnosti. "Je to totiž nádorové onemocnění, které se chová zcela odlišně od všech ostatních karcinomů - rychle roste, rychle metastázuje a má špatnou prognózu," uvádí Zavoral, ředitel ÚVN.

>>> Všechny dosavadní díly série První příznaky sledujte ZDE <<<

Další problém této diagnózy také podle něj spočívá v tom, že postupem let výrazně stoupá počet nových případů. "Za posledních 40 let vzrostla takzvaná incidence, to znamená počet nových onemocnění na 100 tisíc obyvatel na rok, až o 100 procent," podotýká v pořadu lékař. V roce 2018 například v Česku tento karcinom postihl přes 2 300 obyvatel, z nichž téměř 2 200 zemřelo.

První příznaky, které by nemocný mohl poznat, se totiž objeví většinou až ve fázi, kdy se nádor nachází v pokročilém stadiu. "Pacienti bezbolestně zežloutnou, zhubnou a často mají i bolesti břicha, které jsou někdy poměrně silné," popisuje Zavoral. "Ale v tu chvíli už všechny další kroky a vyšetřování vedou jen k upřesnění toho, jak je nádor rozsáhlý, bez vlivu na to, jak poté pacienti dopadnou," dodává.

Studie z posledních let ale ukazují, že časným příznakem, který může předcházet diagnóze karcinomu slinivky, je porucha zpracování cukru v krvi. Z dat vyplývá, že až u jednoho procenta z 50 tisíc lidí, kteří v Česku ročně nově onemocní cukrovkou, se do tří let vyvine tento typ rakoviny. "A my bychom se měli naučit těchto 500 lidí identifikovat z té velké množiny pacientů. Tyto velké studie nás musí naučit hledat jehlu v kupce sena," popisuje Zavoral budoucnost léčby.

V osmém dílu série První příznaky se také dozvíte, o kolik měsíců dokáže operace karcinomu slinivky prodloužit nemocnému život či jak může vznik této rakoviny ovlivnit kouření.

Ve videu byly použity záběry z videobank Pixabay a Pexels.