Lékař o "slepáku": O život může jít během několika hodin. I u úplně zdravého člověka

Akutní apendicitida, lidově řečeno "slepák", může vést k velmi závažnému až život ohrožujícímu stavu. Podle Světové zdravotnické organizace postihuje asi sedm ze sta lidí. Onemocnění vzniká u úplně zdravého člověka a rozvíjí se akutními potížemi během několika hodin. Jaké jsou jeho typické příznaky? A dá se mu vůbec předejít? Podívejte se na druhý díl druhé série videopořadu První příznaky.

"Bolesti, které začínají typicky v nadbříšku nebo kolem pupku, se za několik hodin přesouvají do pravého podbříšku," popisuje charakteristické příznaky ve videu v úvodu článku přednosta chirurgické kliniky v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Radek Pohnán. "Bolest, která je zpočátku taková neurčitá, tupá, se vyvine v ostrou a intenzivní," dodává.

U někoho se však zmíněný typický postup nemusí vůbec objevit. Někteří lidé tak vyhledávají pomoc "pouze" s neurčitými bolestmi celého břicha, zad nebo pánve.

"Rozlišení této diagnózy není jednoduché. Bolesti v pravém podbříšku mohou být způsobeny i jinými stavy, u žen může jít o gynekologické problémy, u obou pohlaví to mohou být choroby močového systému. Nicméně v případě, že je to akutní apendicitida, tak musíme udělat vše pro to, abychom ji včas rozpoznali," říká lékař.

Podívejte se video v úvodu článku, kde chirurg také uvádí, co bývá hlavním alarmujícím příznakem či zda má onemocnění nějaké rizikové faktory.

Ve videu byly použity záběry z videobank Pexels a Envato Elements.