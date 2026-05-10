První létající obr z Brazílie. Češi mohli nakoupit i levněji, víme, co rozhodlo

Zatímco se vzdušné síly připravují na přílet prvního z dvojice brazilských transportních letounů za celkových 14 miliard, najevo vychází další detaily, jak se nákup bez soutěže vyvíjel. Deník Aktuálně.cz zjistil, že Praha měla k dispozici i mnohem levnější nabídku od evropské konkurence. Nevyužila ji a bez znaleckého posudku, který by finální cenu zhodnotil, nakoupila jihoamerické stroje.
České letectvo chystá velkou slávu. Pět let od chvíle, kdy převzalo dva nové stroje Casa, se jeho výbava rozšíří o další typ letounu. V červnu by totiž mělo u dopravní základny v pražských Kbelech přistát první ze dvou středních transportních letadel C-390.
Konečně, mělo by se dodat. Když totiž předloni ministerstvo obrany jednání s brazilským výrobcem Embarer uzavíralo, slibovalo, že první transportní stroj poháněný dvojicí proudových motorů dorazí už během roku 2025.
Ostatně tímhle resort pod vedením Jany Černochové (ODS) obhajoval i vyplacení obří zálohy – zatímco celková hodnota kontraktu činí 13,7 miliardy korun, hned v roce 2024 Praha poslala na účty firmy Embraer víc než polovinu sumy. Přesně tedy 8,1 miliardy korun.
Reportér deníku Aktuálně.cz několikrát zkoušel oslovit i Guye Douglase, evropského mluvčího firmy Embraer, aby objasnil, proč podnik nezvládá letouny dodat podle plánu. Dotaz ale pokaždé nechal bez jakékoliv reakce či odpovědi.
Další peníze chce přitom obrana do Brazílie poslat letos. V obranném rozpočtu je na to připravena „obálka“ s 1,4 miliardou korun. A i když dosud fyzicky ani jeden embraer v Česku není, dalších 176 milionů korun musí ministerstvo vedené Jaromírem Zůnou (za SPD) zaplatit za servisní podporu letadel.
„Obsahem kupní smlouvy je i záruční servis letounu po dobu dvou let. Finanční prostředky na servis letounu C-390 v roce 2026 jsou plánovány na mimozáruční servis a služby a mohou být využity na základě servisní smlouvy s výrobcem letounu C-390 společností Embraer,“ vysvětluje Petr Pešek, mluvčí obrany.
„Postupovali jsme přesně tak, jak jsme měli“
I když tedy Česká republika za letouny dá do konce letošního roku už přes 9,5 miliardy korun, žádný znalecký posudek na to, jestli jsou letouny pořizovány za cenu obvyklou, nemá.
To je zarážející především z toho důvodu, že nákup proběhl bez otevřeného výběrového řízení a jednotliví výrobci tedy mezi sebou nesoutěžili. Obrana se dohodla přímo s podnikem Embraer.
„Zákon nám nařizuje expertní posouzení a to se dodrželo bezezbytku. Takže v tomto ohledu jsme postupovali přesně tak, jak jsme měli,“ hájila tehdejší ministryně Černochová způsob nákupu, když se jí reportér deníku Aktuálně.cz v prosinci 2024 ptal, proč si vystačili pouze s vlastním posudkem.
Stroj C-390 zblízka, podívejte se na jeho detaily:
Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, ministerstvo se ani nepokusilo externího znalce najít nebo oslovit. Petr Pešek dnes argumentuje, že to nebylo třeba, protože cenu posoudila zkušená „expertní“ zaměstnanecká skupina. „Resort disponuje celou řadou odborníků schopných posoudit zákonným postupem celé spektrum materiálu a služeb pořizovaných v rámci tohoto strategického projektu,“ tvrdí Pešek.
Jana Černochová už dříve prohlásila, že do otevřené soutěže nechtěla jít, protože by se tím celý proces zpomalil a vojáci by prý nové transportní letadlo mohli dostat až kolem roku 2030. Přímá dohoda s brazilským výrobcem tak podle ní proběhla hlavně kvůli zrychlení dodávek.
„Cena embraerů je opravdu výhodná oproti tomu, kdybychom to dělali salámovou metodou, že teď nakoupíme jenom letadlo a pak budeme po letech dokupovat něco, co bude armáda moct využívat bůhvíkdy,“ tvrdila Černochová na konci roku 2024.
Levnější o miliardy? Prý jen „early bird“ sleva
Faktem nicméně je, že ministerstvo obrany mělo v minulosti k dispozici hned několik finančních nabídek. Co se týká dvojice embraerů, jejichž finální pořizovací cena činí 13,7 miliardy korun, původně je mohla Česká republika získat za 6,3 miliardy včetně DPH. V roce 2015, kdy obranu vedl Martin Stropnický (ANO), jenž skoro nenakupoval, totiž Embraer na základě žádosti o informace poslal do Prahy takovou nabídku.
„Vzhledem k tomu, že v roce 2015 nebyl letoun C-390 plně certifikován, nabídka obsahovala drobnou ,early bird´ slevu na základní letoun (basic aircraft),“ reaguje mluvčí Pešek. Podle něj je současný kontrakt bohatší: „Nejsou pořizovány pouze dva letouny, ale také značný objem náhradních dílů, pozemního, operačního a výcvikového vybavení, sad pro působení letounu v nasazení, školení a dvouletá podpora provozu týmem výrobce letounu.“
Jenže jedenáct let stará nabídka nebyla jediná, již měla obrana před podpisem kontraktu k dispozici. V minulých letech dorazila minimálně ještě jedna a levnější než ta nakonec podepsaná, jak zjistil deník Aktuálně.cz.
Ministerstvu obrany se totiž ozval evropský výrobce Airbus. Pokud by Česko kývlo, mohlo si pořídit dvojici jeho turbovrtulových strojů A400M za 10,7 miliardy korun včetně DPH.
„Nevyžádanou nabídku na dva letouny A400M bez volitelného vybavení, pozemního vybavení, náhradních dílů a školení ministerstvo obrany v roce 2021 skutečně obdrželo,“ potvrzuje nyní Petr Pešek, mluvčí resortu. Dokument pak ale skončil v šuplíku. Resort s ním pracoval jen jako s jedním z podkladů při plánování projektu.
Embraer se předvedl, Airbus povolení nedostal
A jak si při rekapitulaci dosavadního průběhu miliardové zakázky ověřil reportér deníku Aktuálně.cz, Praha se k Airbusu a jeho dopravním letounům stavěla značně rezervovaně delší dobu.
V červnu roku 2022 brazilský výrobce Embraer uspořádal prezentaci svého stroje C-390. Českým vojákům a vedení ministerstva včetně Jany Černochové na letišti v Pardubicích předvedl, že dokáže přepravit i kolového obrněnce Pandur II.
„Jednalo se o nezávaznou ukázku schopností letounu a nevyplývají z ní v tuto chvíli žádné závazky. Ukázka v ČR je součástí širší prezentace brazilského letounu v rámci Evropy. Demonstrace letounu Embraer KC-390 je jedním z kroků, jak zjistit, co současný trh v oblasti transportních letounů nabízí,“ popisovala tehdy obrana.
Po několika týdnech se s podobnou nabídkou ozvala i evropská společnost Airbus. Jenže jak nyní vyšlo najevo, česká strana prezentaci jeho stroje A400M překvapivě odmítla. Oficiálně prý proto, že v té době už probíhaly předběžné tržní konzultace.
Pád dolaru? Česko prý neprodělalo
V říjnu 2023 pak ministerstvo zahájilo jednání jen s podnikem Embraer. O necelý rok později, 11. září 2024, určilo, že bez soutěže nakoupí dva jeho dopravní stroje C-390.
„Rozhodnutí o pořízení konkrétního typu středního transportního letounu bylo učiněno v souladu s legislativou na základě vojenského doporučení, tedy expertního posouzení strategického projektu před zahájením akviziční části pořizovacího procesu,“ reaguje Pešek vyhýbavě na dotaz, zda k miliardovému nákupu existuje jasné vojenské doporučení generálního štábu.
A i když se kurz české koruny vůči dolaru v posledních letech vyvíjí velmi příznivě – třeba mezi prosincem 2024 a 2025 americká měna zlevnila i o více než tři koruny –, ministerstvo obrany dnes nechce říct, kolik vyplacením první bleskové a olbřímí zálohy ve výši 8,1 miliardy prodělalo.
Že resort s kurzovým rizikem pracoval, tvrdí jen jeho mluvčí Pešek: „Zálohová platba z roku 2024 v této souvislosti přinesla větší úsporu, než je rozdíl mezi kurzem v letech 2024 a 2026.“ Neupřesnil ovšem to, kolik by ministerstvo obrany uspořilo, kdyby první zálohu rozdělilo rovnoměrně do více let.
Přesný termín, kdy by měl první nový transportní letoun v červnu v Česku přistát, zatím úředníci ani vojáci neupřesnili. Stejně jako se stále neví to, kdy dosedne druhé objednané letadlo. Dost času pak ještě zabere zavádění embraerů.
Ve studii proveditelnosti ukončené v dubnu 2023 obrana kromě stroje C-390 porovnávala ještě i C-130J Super Hercules či A400M. Analýzu ale nikdy nezveřejnila. Není tak zřejmé, v čem konkrétně je brazilský stroj pro potřeby českých vzdušných sil lepší a výhodnější než konkurence.
