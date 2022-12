První kolo by vyhrál Babiš. Ve druhém by ho porazila Nerudová i Pavel, uvádí průzkum

První kolo volby hlavy státu by při volební účasti 65 procent vyhrál bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) s výsledkem 30,1 procenta hlasů. Druhá by byla ekonomka Danuše Nerudová s 26,5 procenta a třetí generál Petr Pavel s 23 procenty. Uvádí to volební model agentury STEM, který zveřejnila CNN Prima News. Podle modelu by však Babiše ve druhém kole porazila jak Nerudová, tak i Pavel.

Naproti tomu podle posledního volebního modelu agentury Median zveřejněného 9. prosince vedla Nerudová s 28 procenty, druhý byl Babiš s 26,5 procenta a třetí Pavel s 23,5 procenta. Z v neděli zveřejněného modelu STEM také vyplývá, že Babiše by ve druhém kole porazila Nerudová poměrem hlasů 57 ku 43 i Pavel s výsledkem 53 ku 47 procentům hlasů. Vzájemný duel mezi Nerudovou a Pavlem by vyhrála Nerudová poměrem hlasů 56 ku 44. Ve druhém kole by však znovu zůstala třetina voličů nerozhodnutých. Zveřejněný průzkum agentury STEM se uskutečnil na vzorku 2605 občanů starších 18 let a dotazování se konalo od 29. listopadu do 9. prosince. Preference ostatních kandidátů se pohybují až s velkým odstupem za uvedenými prvními třemi kandidáty. Nejvyšší počet hlasů ze zbývající šestice by získal senátor Pavel Fischer s 6,2 procenta. Senátor Marek Hilšer by získal 5,1 procenta, odborářský předák Josef Středula 3,9 procenta, kandidát opozičního hnutí SPD Jaroslav Bašta 2,9 procenta, bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima 1,5 procenta a pole uzavírá podnikatel Karel Diviš s 0,9 procenta.