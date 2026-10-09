Pavlová pro Aktuálně.cz vysvětlila, proč vynechá volby. A zopakovala svůj vzkaz

Prezident Petr Pavel se sice vrátil z Maroka na volby, první dáma Eva Pavlová ale podobný krok neplánuje. V pátek odpoledne znovu potvrdila, že vynechá hlasování do zastupitelstva v Černoučku. Zopakovala, že by pro občany měla existovat možnost odvolit i na dálku. „Má neúčast není projevem lhostejnosti k veřejnému dění ani nezájmu o budoucnost obce,“ uvedla pro Aktuálně.cz skrze svůj tým.
Nejednoho podporovatele i odpůrce hlavy státu čekalo v pátek odpoledne velké překvapení. Prezident Petr Pavel se vrátil na skok z dovolené v Maroku a odvolil v komunálních volbách v Černoučku. Nedlouho poté opět odletěl z Česka zpět do africké země, kde se svými přáteli tráví dovolenou – byť poznamenanou vážnou nehodou, jak v pátek dopoledne informoval web Aktuálně.cz.
Prezident před novináři uznal, že udělal chybu, kterou se rozhodl napravit návratem a vhozením hlasu do volební urny. Jak to ale je s první dámou Evou Pavlovou? Ta prostřednictvím svého tiskového mluvčího Petra Fučíka potvrdila, že letošní komunální volby skutečně vynechá a zůstane v zahraničí.
„Má neúčast ve volbách v Černoučku není projevem lhostejnosti k veřejnému dění ani nezájmu o budoucnost obce. Je to právo na odpočinek a víra v občany naší vesnice. Není důležitá má nepřítomnost, ale vaše hlasy,“ uvedla na dotaz redakce Aktuálně.cz.
Zopakovala své přání
Následně zopakovala, že by ocenila možnost odvolit na dálku. Zmínila to už před několika dny, když se na jejího manžela snesla ostrá kritika kvůli jeho předpokládané nepřítomnosti během voleb.
„Věřím, že jednou bude možné hlasovat tak, aby se mohli zúčastnit i občané, kteří jsou na služební cestě, pracují v zahraničí, dlouhodobě pobývají mimo domov nebo jim účast ve volbách komplikují jiné okolnosti,“ dodala Eva Pavlová.
První dáma se k politice vyjadřuje zřídkakdy, v souvislosti s komunálními volbami a dovolenou prezidenta republiky ale udělala výjimku.
„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ napsala v úterním příspěvku.
Její slova pak kritizovala exministryně obrany Jana Černochová z ODS. „V komunálních volbách nelze hlasovat na voličský průkaz. Volíme zastupitelstvo konkrétní obce, ke které je naše volební právo vázáno. Možnost odvolit kandidáty své obce odkudkoli by tedy vyžadovala zásadní změnu systému, ne jen lepší organizaci voleb,“ vysvětlila Černochová. Více jsme o její reakci psali zde.
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