První čísla o očkování. Využilo se 15 tisíc dávek, nejvíce v Praze a na jižní Moravě

Deník Aktuálně.cz získal první data o počtu očkovaných v Česku proti onemocnění covid-19. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistik vyplývá, že do úterní půlnoci došlo k naočkování 15 241 dávek vakcíny firmy Pfizer a BioNTech. Nejvíce se očkuje v Praze a Moravskoslezském kraji.

Tři dny po Štědrém dnu, tedy 27. prosince, začalo v Česku očkování proti onemocnění covid-19. Jako první vakcínu společností Pfizer a BioNTech dostal v Ústřední vojenské nemocnici premiér Andrej Babiš a následně i válečná veteránka Emilie Řepíková. Od té doby se v Česku rozběhlo očkování, ač zatím jen velmi omezeného okruhu lidí. Dosud stále dochází pouze k očkování nemocničního personálu, který přichází do styku s covid pozitivními pacienty, a klientů nebo pacientů pobytových zařízení.

Podle informací Ústavu zdravotních informací a statistik do úterního večera v zemi zdravotníci podali celkem 15 241 dávek. Šéf ústavu Ladislav Dušek však ve zprávě k těmto datům, kterou se redakci Aktuálně.cz podařilo získat, uvádí, že nejde o konečná čísla. "Report je to průběžný, očkující nemocnice stále zadávají další data, termín do vypotřebování této první sady mají do 6. až 7. ledna," uvedl k tomu Dušek.

Z dat vyplývá, že nejvíce se v Česku očkovalo 29. prosince, kdy bylo podáno celkem 2994 dávek. Naopak nejméně dávek se podalo na Nový rok, kdy došlo k očkování pouze 220 lidí.

Zdravotní statistici evidují i věk naočkovaných. Nejvíce vakcíny zatím obdržela skupina lidí stará 30 až 49 let, a to 7068. Přes 46 procent dávek vakcíny tak šlo k této věkové skupině. Naopak lidé starší 65 let zatím obdrželi 2059 dávek. Mezi dosud naočkovanými jsou však také tři lidé, kteří jsou mladší 18 let. Celkem 1751 dávek mířilo také do věkové skupiny od 18 do 29 let.

Počty podaných dávek vakcíny podle věkových skupin Datum < 18 18 - 29 30 - 49 50 - 64 65+ neuvedeno Celkem 27.12.2020 135 483 263 147 2 1 030 28.12.2020 217 861 511 293 1 1 883 29.12.2020 1 357 1291 785 558 2 2 994 30.12.2020 316 1124 732 343 1 2 516 31.12.2020 1 136 432 215 119 1 904 1.1.2021 16 104 79 21 220 2.1.2021 91 435 287 84 3 900 3.1.2021 1 91 426 265 69 852 4.1.2021 195 985 660 216 3 2 059 5.1.2021 197 927 550 209 1 883 CELKEM 3 1 751 7 068 4 347 2 059 13 15 241

V následujících dnech ale poměr naočkovaných mezi nejstarší populací poroste. Zatímco úplně první vakcíny byly určené zdravotníkům na nejrizikovějších odděleních, nyní budou mezi očkovanými převažovat senioři starší 80 let, a to i ti, kteří jsou doma. Právě pro ně bude jako první 15. ledna spuštěn on-line rezervační formulář, přes který se budou moct k očkování objednat. Celkem populace starších 80 let podle vakcinačního plánu čítá 440 tisíc lidí.

Nejvíce se v prvních deseti dnech plošné vakcinace proti covid-19 očkovalo v Praze a Jihomoravském kraji, což souvisí s tím, že první várka 9750 vakcín mířila výhradně do nemocnic v hlavním městě a Brně. V Praze do úterního večera podali zdravotníci celkem 6515 dávek vakcíny, v Moravskoslezském kraji 4445 dávek. Zbylých 4281 dávek tak bylo aplikováno ve všech zbývajících krajích. Nejméně v Libereckém kraji, kde podle údajů ústavu zdravotních statistik došlo k podání zatím jen devíti dávek.

Zde však pravděpodobně došlo k tomu, před čím varoval šéf zdravotních statistiků Dušek - tedy že nejsou dohlášeny všechny podané dávky. To nakonec potvrzuje i mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář.

"U nás v Liberci jsme začali očkovat v pondělí. Každý den naočkujeme minimálně 100 lidí z naší nemocnice. Očkování probíhá také v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Lomnici nad Popelkou. Celková várka, která se distribuuje přes naši nemocniční lékárnu, je 1170 dávek. Takže to bude nějaký šotek, protože si myslím, že počet naočkovaných se v Libereckém kraji, nebo určitě v naší nemocnici, blíží počtu dodaných vakcín. Pro naši nemocnici jsme dostali 500 vakcín, které - počítám - do konce týdně v pohodě spotřebujeme," vysvětluje mluvčí Řičář s tím, že tento týden přišla další dávka vakcín.