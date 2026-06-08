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Domácí

První český astronaut na ISS. Aleš Svoboda by měl do kosmu letět příští rok

ČTK

Armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS, oznámil dnes premiér Andrej Babiš (ANO). Mise je podle něj plánována na druhou polovinu roku 2027. Vyplývá to z dohody o realizaci české orbitální mise k ISS, kterou podepsala Evropská kosmická agentura (ESA) se společností Vast.

Buzzspace
Aleš Svoboda (na snímku vpravo) se má připojit k francouzskému astronautovi ESA Thomasi Pesquetovi, který byl pro tuto misi jmenován velitelem. Mise je plánována na rok 2027, přičemž dopravu zajistí společnost SpaceX kosmickou lodí Dragon, kterou vynese raketa Falcon 9.Foto: Honza Mudra - HN
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Smlouva pro Českou republiku zajišťuje roli pilota mise. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této kosmické stanici.

Svoboda se má připojit k francouzskému astronautovi ESA Thomasi Pesquetovi, který byl pro tuto misi jmenován velitelem. Mise je plánována na rok 2027, přičemž dopravu zajistí společnost SpaceX kosmickou lodí Dragon, kterou vynese raketa Falcon 9.

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Dohoda navazuje na memorandum o spolupráci mezi Českou republikou a společností Vast z listopadu 2024.

Babiš řekl, že dnešní den je významným milníkem nejen pro české kosmické aktivity, ale pro celé Česko. O prospěchu zemí podle něj stále více rozhodují znalosti, inovace, věda a technologie. "Schopnost vytvářet nové technologie a přicházet s odvážnými řešeními bude určovat naši prosperitu," řekl. Česko podle něj má špičkové vědce, inovativní firmy a univerzity, kteří se dokážou prosadit mezi celosvětovou elitou. Pro ně je potřeba vytvořit podle Babiše podmínky, aby se mohli rozvíjet. "Investice do kosmických aktivit jsou investicí do budoucnosti celé země," dodal.

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"Tato smlouva České republice zajišťuje roli pilota mise, tedy jednu z klíčových pozic celé posádky," řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Pilot je podle něj zásadní, podílí se na řízení a operacích kosmické lodi a koordinuje činnost posádky, zajišťuje bezpečnost letu. V následujících měsících podle něj čekají Svobodu stovky hodin specializovaného výcviku.

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V letech 2024 až 2026 absolvoval Svoboda tři fáze výcviku astronautů v záloze v Evropském středisku astronautů v Kolíně nad Rýnem. Na základě uzavřené dohody bude nyní pokračovat specifickým výcvikem.

Podpis dohody je jedním z milníku projektu Česká cesta do vesmíru, který koordinuje ministerstvo průmyslu a obchodu společně s ministerstvem obrany. Projekt má za cíl propojit popularizaci vědy s posilováním českého kosmického průmyslu.

Předseda opoziční ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka ocenil, že projekt pokračuje. Bude podle něho prospěšný pro českou vědu i společnost. "Každá koruna investovaná do vesmírných technologií, do průzkumu vesmíru, se vrací České republice sedmkrát až osmkrát," řekl novinářům.

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