První Češka pokřtěná papežem v novodobé historii: Cítila jsem bázeň, respekt i štěstí

Taťána Čempelová se stala první Češkou v novodobé historii pokřtěnou hlavou katolické církve."Dojmy jsou úplně impozantní, jsou nádherné, protože celá ta atmosféra byla skutečně velmi mysteriózní," popsala své dojmy. Sobotní křest byl součástí velikonoční vigilie, při níž si křesťané připomínají noc, kdy podle tradice vstal z mrtvých Ježíš Kristus. Papež pokřtil 11 lidí včetně dvou dětí.

Dětmarovice (Karvinsko) - Plná dojmů se v neděli z Vatikánu vracela devětačtyřicetiletá úřednice Taťána Čempelová z Dětmarovic na Karvinsku, kterou v sobotu v Bazilice svatého Petra ve Vatikánu spolu s dalšími deseti lidmi pokřtil papež František. Stala se první Češkou v novodobé historii pokřtěnou hlavou katolické církve.

"Dojmy jsou úplně impozantní, jsou nádherné, protože celá ta atmosféra byla skutečně velmi mysteriózní. Byli jsme v bazilice, která potemněla a vcházelo se potom se svícemi, poté, co svatý otec požehnal u vstupu do baziliky oheň. Úvod byl překrásný, takže to nabudilo takovou atmosféru, která se ani nedá popsat slovy," řekla Čempelová.

Přiznala, že cítila obrovský respekt, ale zároveň i bázeň, štěstí a radost. "Nervy ale samozřejmě pracovaly, takže i tréma fungovala. Stres určitě dolehl a vlastně tam byl celou dobu, nebudu ze sebe dělat mistra světa, ani nějakého hrdinu," přiznala Čempelová.

Hodně jí ale pomohly sakrální prostory, které působily zklidňujícím dojmem, i ranní nácvik a povzbudivá slova hlavního papežova ceremoniáře. "Krásně nás přivítal, povzbudil nádhernými slovy. Připravili nás úžasně," řekla.

Přestože pochází z katolické rodiny, jako dítě pokřtěna nebyla. "Když mátě nějaké těžké rozhodnutí v životě a váháte buď pro, nebo proti, tak se vám pak vždycky hrozně uleví. Já jsem s tím křtem váhala a pořád jsem se ujišťovala, že to je správný krok. Když ten krok nastal, tak jsem věděla, že je to přesně to, co mělo přijít, že to tak mělo být," řekla Čempelová.

Dodala, že se nyní skutečně cítí jako křesťanka. "Bez křtu jsem pořád byla na půl cesty. Nemohla jsem jít k přijímání, v podstatě jsem vždycky měla takový respekt před těmi dalšími členy naší farní komunity. Teď se to všechno vyčistilo a už se strašně těším, jak se vrátíme zpátky a v pondělí s nimi budu moci jít poprvé tou naší uličkou v tom našem malém kostele ke svatému přijímání. To je hrozně krásná věc a já si toho hrozně vážím a strašně se těším," dodala Čempelová.

Křest byl součástí velikonoční vigilie, při níž si křesťané připomínají noc, kdy podle tradice vstal z mrtvých Ježíš Kristus. Papež pokřtil 11 lidí, včetně dvou dětí. Podle agentury APA pocházejí tito lidé kromě ČR z Itálie, Španělska, USA, Albánie, Malty, Malajsie a Číny.

