Volby by vyhrálo ANO, sílí Okamura, ztrácí KSČM. Stíhaného Babiše nechtějí premiérem ani jeho voliči

před 15 minutami

Podle nového průzkumu společnosti MEDIAN by volby nyní vyhrálo hnutí ANO, na druhém místě by skončila sociální demokracie, třetí příčku by obsadili komunisté, kterým preference od jara mírně klesly. Posílila naopak SPD Tomia Okamury, která by se se šesti procenty dostala do sněmovny. Další průzkum se pak zaměřoval na trestní stíhání předsedy ANO Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Většina respondentů kauzu považuje za důležitou a uvedla, že by sněmovna měla Babiše ke stíhání vydat. Téměř dvě třetiny také uvedly, že by se podle nich měl imunity vzdát sám Babiš. Mezi těmi, kteří Babišovi důvěřují více než policii, byli nejčastěji lidé nad 60 let, voliči ANO a KSČM.

