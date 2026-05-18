Průzkum: Za nejlepšího prezidenta po roce 1989 Češi považují Havla

Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který v pondělí zveřejnila agentura STEM/MARK. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman.
Havla za nejlepšího prezidenta po roce 1989 považují lidé dlouhodobě. Klaus byl v jejich hodnocení druhý i před rokem, na podzim ho předstihla současná hlava státu. Nyní se tak Klaus na druhou pozici vrátil.
Při známkování jako ve škole by nynější prezident Pavel dostal lepší trojku. Jeho průměrné hodnocení dosáhlo známky 2,9, loni v říjnu to bylo 2,6. Pozitivně lidé hodnotí Pavla za jeho vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Prostor pro zlepšení vnímají u řešení sporů na tuzemské politické scéně či u sjednocování společnosti.
„Od posledního měření v říjnu 2025 si Petr Pavel pohoršil především u vládních voličů, což může být důsledkem pokračujícího sporu mezi některými vládními představiteli a prezidentem,“ uvedl Jan Burianec ze STEM/MARK. Pavel měl spor s vládními Motoristy mimo jiné kvůli tomu, že nejmenoval jejich kandidáta Filipa Turka ministrem životního prostředí.
I nadále platí, že lidé bez maturity mají nadprůměrně v oblibě Zemana, zatímco u lidí s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním dominuje Havel. Klause lidé napříč sociodemografickými skupinami hodnotí nejvyrovnaněji, naopak Zeman a Pavel jsou podle autorů průzkumu velmi polarizující.
„Při hlubším pohledu se ukázalo, že například ti, kteří považují za nejlepšího prezidenta Petra Pavla, se rekrutují z příznivců STAN, Pirátů, ODS či nového hnutí Naše Česko,“ doplnil Burianec.
Průzkum se uskutečnil od 13. dubna do 4. května a zúčastnilo se ho 1011 dospělých.
