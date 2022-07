Průzkum: Volby by v červnu vyhrálo ANO. STAN a lidovci by se nedostali do sněmovny

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,5 procent hlasů s náskokem před ODS, které by dalo hlas 16,1 procenta voličů. Na třetím místě by skončilo hnutí SPD s výsledkem 12,5 procenta hlasů. Do dolní komory by se dostali také Piráti, TOP 09 a na rozdíl od minulých voleb rovněž ČSSD. Naopak hnutí STAN a KDU-ČSL by zůstaly pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny.

Jelikož se zisk TOP 09, STAN a KDU-ČSL pohybuje kolem pěti procent, nelze spolehlivě určit, zda je jejich podpora nad touto hranicí či pod ní, upozornili autoři průzkumu. "S ohledem na nezakotvenost mnoha voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní dostala do Poslanecké sněmovny," dodali. Výrazný propad zaznamenalo hnutí STAN, které čelilo korupčnímu případu kolem někdejšího náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. V červnu by Starostům a nezávislým dalo hlas 4,8 procenta voličů, meziměsíčně jde o propad o 3,7 procentního bodu. Piráti, kteří s nimi kandidovali do Sněmovny v koalici, si naopak o 2,8 procentního bodu polepšili a dostali by 11,8 procenta hlasů. U ostatních stran a hnutí se pohybují meziměsíční rozdíly ve volebních ziscích do jednoho procentního bodu. Z další volební koalice Spolu si podle průzkumu nejlépe vedla ODS, uspěla by z ní ještě TOP 09 se ziskem 5,2 procenta hlasů. Lidovcům by červnových 4,6 procenta hlasů na vstup do dolní komory nestačilo. Sociálním demokratům by dalo hlas 5,6 procenta voličů. Dříve sněmovní KSČM dál ztrácí, v červnu by obdržela 2,8 procenta hlasů. Zisk hnutí Přísaha by byl ještě o 0,6 procentního bodu nižší. Zelené by volilo 1,8 procenta voličů a Trikoloru spolu se Svobodnými a Soukromníky 1,6 procenta lidí. Účastí ve volbách a volební stranou si byly jisty podle Medianu zhruba dvě pětiny lidí. Skoro pětina respondentů si byla jista volební účastí, ale nebyla pevně rozhodnuta o volené straně. Téměř 37 procent oslovených si nebylo jistých ani účastí, ani volenou stranou. "Vzhledem k uvedeným skutečnostem se podpora stran může i nadále dynamicky měnit," poznamenali autoři průzkumu. Pokud by ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří hnutí vážně plánovali volit a nevyloučili účast ve volbách, dostalo by 34,8 procenta hlasů. Hlasy jen přesvědčených voličů by hnutí bývalého premiéra Andreje Babiše stačil na zisk 21,6 procenta. Volební jádro ODS činilo v červnu 10,9 procenta, strana ale mohla dostat až 22,7 procenta. Třetí nejvyšší potenciál měli Piráti se 17,3 procenta možných voličů, skalních přívrženců měli sedm procent. O volbě SPD uvažovalo 14,9 procenta voličů, jistých jich bylo 8,5 procenta. Volební potenciály TOP 09, Zelených, ČSSD s STAN se pohybovaly v rozmezí 12 a 13 procent, volební jádra těchto stran a hnutí byla velmi nízká, stojí v průzkumu.