Průzkum: Většina Čechů je pro vstup Ukrajiny do EU, ohledně NATO jsou rozdělení

Začlenění Ukrajiny do Evropské unie podporuje 58 procent Čechů, více než čtvrtina je proti. V otázce členství v Severoatlantické alianci je společnost rozdělená víc, pro zapojení Ukrajiny do NATO se vyslovilo 41 procent lidí, stejná část s ním nesouhlasí. Vyplývá to z průzkumu, který od konce března do začátku května provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění.

Průzkum ukázal, že téměř tři pětiny dotázaných souhlasí s kroky vlády na podporu Ukrajiny, víc než třetina s nimi nesouhlasí. Téměř polovina dotázaných hodnotí vládní podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem jako přiměřenou, více než dvě pětiny za přílišnou a jen tři procenta ji vnímají jako nedostačující. Výrazná většina Čechů podporuje vyvíjení diplomatického tlaku na Rusko, stejně jako snahy o jeho politickou a ekonomickou izolaci a finanční podporu Ukrajiny jako kroky směřující k zastavení konfliktu. Poskytování vojenského vybavení Ukrajině schvaluje něco přes polovina respondentů a naprostá většina odmítá vyslání českých vojáků na Ukrajinu. Související Ukrajina míří do EU, ale co my? Balkánské státy na summitu neskrývaly frustraci Třetina oslovených vyjadřovala silné obavy z eventuálního použití ruských jaderných zbraní proti Ukrajině, zhruba pětina měla takové obavy i v případě Česka a dalších zemí NATO. Začlenění Ukrajiny do EU podporuje 58 procent lidí, z toho 17 procent se vyslovilo pro urychlené začlenění do unie a 41 procent pro přijetí v delším časovém horizontu. Proti členství země v EU se vyslovilo 27 procent účastníků průzkumu a 15 procent se neumělo rozhodnout. V případě začlenění Ukrajiny do NATO je česká veřejnost více rozdělená. "41 procent začlenění Ukrajiny do NATO podpořilo, i když pro urychlené členství bylo jen 15 procent, zatímco 26 procent bylo pro začlenění Ukrajiny do NATO v delší perspektivě. Stejně velká část, 41 procent dotázaných, však zapojení Ukrajiny do NATO odmítla a 18 procent na otázku nedalo konkrétní odpověď," konstatovali autoři průzkumu. Související Rusko spouští světovou krizi, musíme být jednotní. Fiala představil v EU své plány Lídři zemí Evropské unie udělili v červnu Ukrajině postavení kandidátské země pro vstup do EU. Kyjev požádal o členství v unii jen několik dní poté, co na Ukrajinu vtrhla ruská invazní vojska. Ohledně NATO je situace složitější - většina aliančních zemí sice pomáhá Kyjevu zbraněmi a municí, vojáky však NATO nevyšle, protože se nechce přímo zapojit do konfliktu, který je mimo území členských států. Kyjev dosud nezískal ani akční plán, považovaný za nezbytný první krok k členství v NATO. VIDEO: Zelenská děkovala Čechům. Požádala je o podporu členství Ukrajiny v EU 1:31 Zelenská speciálně děkovala Čechům. Požádala je o podporu členství Ukrajiny v EU. | Video: Aspen Institute Central Europe