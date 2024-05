Spolu dotahuje ANO, ukázal průzkum. Do Bruselu by se dostali i komunisté a Přísaha

Vítězem letošních voleb do Evropského parlamentu by se stalo hnutí ANO před všemi vládními stranami. Koalice Spolu však začíná postupně náskok stahovat. Pětiprocentní hranici by podle průzkumu překročila koalice Stačilo! s Kateřinou Konečnou v čele, i Přísaha a Motoristé sobě s Filipem Turkem. Volební model vypracovala agentura STEM/MARK pro Institut H21.

Hnutí ANO by se podle předvolebního modelu umístilo jako první se ziskem 26,1 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu však postupně náskok stahuje s 22,3 procenty. Další z vládních stran jsou za nimi. Piráti by uspěli s 12,1 procenty a STAN s 8,1 procenty. Opoziční SPD kandidující společně s Trikolorou by získalo 7,9 procenta.

Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Evropského parlamentu by podle modelu překročila i koalice Stačilo! v čele se šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou, a to se ziskem 7,7 procenta hlasů. Podobně by hranici překročila i Přísaha a Motoristé s 7,2 procenty hlasů, které do eurovoleb vede bývalý automobilový závodník Filip Turek.

Pod vstupní hranicí by naopak zůstala SOCDEM s 3,6 procenta, Svobodní s 2,3 procenta i Zelení, kteří by získali 1,4 procenta.

Kdyby se zisk hlasů v modelu přepočítal na počty mandátů jednotlivých stran, hnutí ANO by v Evropském parlamentu zastupovalo šest europoslanců, koalici Spolu pět a Piráty tři europoslanci. Hnutí STAN, SPD s Trikolorou a Stačilo! by dosáhly každý na dvě křesla. Přísaha a Motoristé by získali pouze jeden mandát.

Průzkum zároveň ukázal, že by o letošní volby do Evropského parlamentu mohl být větší zájem než minule. "Na základě našich přepočtů a zkušeností z minulých let by se mohla volební účast pohybovat okolo 30 až 35 procent. Je navíc třeba brát na zřetel, že evropské volby jsou z mnoha ohledů specifické a konečné výsledky mohou být ještě odlišné," uvedl Jan Burianec ze STEM/MARK.