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Domácí

Průzkum: Starostové převálcovali opozici, v průzkumu se umístili druzí

ČTK

Volby do sněmovny by v případě jejich konání v červnu opět vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 32,2 procenta hlasů. Druhý nejlepší výsledek by zaznamenalo hnutí STAN s 13,5 procenta hlasů před ODS se ziskem 13 procent.

Celostátní sněm STAN, Starostové, Vít Rakušan
Opoziční strany převálcovali Starostové.Foto: Lukáš Bíba
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Přes pět procent nutných pro vstup do dolní parlamentní komory by mělo ještě SPD, Piráti a Motoristé, plyne z průzkumu STEM pro CNN Prima News.

Pro SPD by podle něj v červnu hlasovalo 7,9 procenta voličů. Piráty by volilo 7,6 procenta lidí a Motoristy 5,3 procenta.

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„Hnutí ANO si v aktuálním volebním modelu udržuje velmi silnou a stabilní pozici, s podporou pohybující se okolo 32 procent. Od voleb tak mírně oslabilo, nejedná se však o zásadní pokles. Podpora zůstává vysoká i po prvních měsících fungování nové vlády,“ uvedl analytický ústav v komentáři. Loni na podzim hnutí premiéra Andreje Babiše volilo 34,5 procenta lidí.

Naopak výsledek STAN v červnovém průzkumu překonal zisk z loňských sněmovních voleb, který činil 11,23 procenta hlasů. „Mezi opozičními stranami právě hnutí STAN nejvýrazněji od voleb posiluje,“ uvedl STEM.

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Podpora SPD se v porovnání s loňskými volbami téměř nezměnila. Piráti si mírně pohoršili podobně jako Motoristé.

Volební model STEM nezahrnuje koalice. I proto by mimo dolní komoru zůstala TOP 09, která by podle něj v červnu získala 3,4 procenta hlasů. Podle autorů strana doplácí na malou voličskou základnu, kterou tvoří zejména vysokoškolsky vzdělaní lidé. KDU-ČSL volební model přisuzuje zisk 2,4 procenta hlasů.

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