Volební model agentury Kantar, jehož výsledky v neděli přinesla Česká televize, vyvolal pozdvižení. Ukazoval totiž, že Starostové ztrácí na hnutí ANO pouhých šest procentních bodů. Takhle blízko se k preferencím projektu premiéra Andreje Babiše nedostala žádná politická strana už řadu let. Průzkum průzkumů z dílny Aktuálně.cz ovšem chladí přehnaná očekávání.
Jeden Goliáš a u jeho kotníků hrstka Davidů, kteří se mu dokázali vyrovnat jen tehdy, pokud se spojili do koalic. Tak by se už více než deset let dalo popsat rozložení sil na tuzemské politické scéně. Ale teď se zdá, že hegemonie hnutí ANO se bortí.
Podle agentury Kantar by ANO aktuálně volilo 29,5 procenta lidí, zatímco hlas 23,5 procenta voličů by patřil Starostům.
To dává vzpomenout na bipolární systém dvou stran, ke kterému se před vznikem ANO blížilo soupeření ODS a ČSSD. Starostové Víta Rakušana podle Kantaru od srpna posílili o 6,5 procentního bodu. To by byl na stranu, která před rokem ve sněmovních volbách získala jen 11,2 procenta hlasů, úctyhodný výkon.
Střemhlav nahoru dolů
Jenže o dva dny dříve v pátek přišla agentura NMS s docela jiným zjištěním. Podle jejího modelu hnutí ANO naopak zastavilo propad a meziměsíčně posílilo na bezmála 30 procent, zatímco STAN přestal posilovat a klesl pod 18 procent. Agentura NMS navíc data pro svůj volební model sbírala v průměru o deset dní později než Kantar.
„Voliči ANO jsou si v listopadu svou volbou o něco jistější než v říjnu. Častěji říkají, že k volbám určitě půjdou a že budou volit ANO. Politická situace se totiž vyhrocuje a polarizuje i v souvislosti s bojem o koncesionářské poplatky,“ komentuje výsledky analytička NMS Tereza Friedrichová.
Podle ní nevidí příznivci Andreje Babiše žádnou pro ně přijatelnou alternativu, proto se k němu v krizi více přimykají.
Pokud bychom tedy brali výsledky obou průzkumů čistě chronologicky bez ohledu na zdroj, dospěli bychom k závěru, že Starostové během několika dní oslabili téměř o šest procentních bodů.
Trendy, které mohou setřást ANO
K tomu, aby si čtenáři z těchto rozporuplných zpráv něco odnesli, slouží průzkum průzkumů, který druhým rokem sestavuje datová redakce Aktuálně.cz. Jeho metodika otupuje extrémy, řadí volební modely chronologicky podle termínu dotazování namísto data zveřejnění a přiřazuje jim váhu podle počtu respondentů a stáří průzkumu.
Výsledek? Hnutí ANO sice stále slábne a Starostové posilují, oba soupeře však stále dělí téměř 15 procentních bodů.
Přesto jsou stávající trendy významné, v posledních týdnech nabraly nevídaný spád a ohrožují ambice Andreje Babiše na setrvání v premiérském křesle v následujícím volebním období.
Babišův osud po příštích sněmovních volbách totiž neurčí jen výsledek samotného hnutí ANO, ale i jeho současných koaličních partnerů. Jejich vyhlídky přitom nejsou valné.
Preference hnutí SPD Tomia Okamury v průzkumu průzkumů se sice před pár týdny téměř vyrovnaly popularitě Pirátů, přesto by jej nyní volilo jen 7,4 procenta lidí.
Motoristé by mohli použít výraz „jízda na hraně“ jako svůj slogan. Od začátku roku se téměř bez přestávky pohybují na hranici pěti procent, většinou spíš těsně pod ní. Je tomu tak i nyní, kdy jim v průzkumu průzkumů patří 4,92 procenta voličské přízně.
Bude se opakovat rok 2021?
Kdyby z Poslanecké sněmovny Motoristé vypadli, na úspěšnější strany by zbylo více křesel. Při současné konstelaci sil by si tak ANO mohlo navzdory poklesu preferencí v přepočtu na mandáty polepšit. Největší riziko pro Andreje Babiše je tedy jinde.
Podstata současné premiérovy síly spočívá v roztříštěné opozici. Všechny tři nejsilnější subjekty „pod čarou“, tedy lidovci, TOP 09 a Naše Česko, totiž patří do opozičního tábora. Pokud by se spojily, jak to dokázaly před volbami v roce 2021, šance ANO na další vládu by drasticky poklesly.
Lidovci navíc po úspěšných komunálních a senátních volbách vykročili směrem k pokoření pětiprocentní hranice i bez partnerů. V obou nejnovějších volebních modelech začíná jejich výsledek čtyřkou.
Ve prospěch KDU-ČSL mluví i skutečnost, že se jí jako jediné ze současných parlamentních stran už jednou po vypadnutí podařilo se do sněmovních lavic vrátit.
Jak průzkum průzkumů počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů: čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje.
Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2025.
Do letošního průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
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