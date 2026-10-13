Průzkum průzkumů: Propad ANO nabírá na síle. Babišovi už je jasné, kdo mu půjde po krku

Víkendové volby výrazně potvrdily přeskupování sil, které v posledních týdnech hlásí průzkum průzkumů. Andrej Babiš už nemusí prezidentovi podsouvat roli lídra opozice, protože vyzyvatele slábnoucího, leč stále dominantního hnutí ANO už voliči našli.
Některé strany komunální a senátní volby umějí, jiné je spíš protrpí.
Starostové a nezávislí (STAN) pod vedením Víta Rakušana patří jednoznačně do té první skupiny. Sami poprvé v historii zvítězili v Praze, v koalici s lidovci opanovali Brno, mají dva senátory zvolené v první kole a dalších jedenáct kandidátů v druhém kole.
Vítězná vlna se přitom už pár dní před volbami propsala i do jejich celostátních preferencí pro parlamentní volby. V nejnovějším volebním modelu agentury NMS se STAN vyšvihl na rekordních 18,8 procenta hlasů.
Jeho ztráta na vedoucí hnutí ANO se tak smrskla na pouhých deset procentních bodů. Ve sněmovních volbách před rokem přitom Starostové získali pouze 22 poslaneckých mandátů, zatím ANO rovných 80.
Klidná síla, komunální bonus i slabost ostatních
Posilování Starostů na pozici jasné dvojky potvrzují i poslední modely dalších agentur.
„Mezi opozičními stranami právě hnutí STAN nejvýrazněji od voleb posiluje a oproti situaci v minulém volebním období se stabilizuje a zvětšuje rovněž jádro jejich podporovatelů,“ uvedla agentura STEM s tím, že Starostové podle všeho získávají v období komunálních voleb tradiční bonus.
Podle analytičky agentury NMS Terezy Friedrichové Vítu Rakušanovi a jeho lidem pomáhá umírněný styl politické komunikace, schopnost vyhnout se spojování s velkými kauzami i malá viditelnost ostatních politických stran.
„Ze Starostů se stává jasný lídr opozice a jako hlavního soupeře je začíná vnímat i premiér,“ hodnotí Friedrichová.
Kromě slabého výsledku v komunálních volbách a prvním kole senátních voleb má Andrej Babiš o další starost navíc. Průzkum průzkumů sice nepřináší tak šokující čísla, protože bere v potaz i starší volební modely, přesto u hnutí ANO zaznamenal za posledních šest týdnů propad o celý procentní bod.
Se ziskem 31,9 procenta by si Babiš mohl stále partnery do případné nové vlády vybírat, nicméně jeho manévrovací prostor se povážlivě zúžil.
Trápení menších hráčů
Účast v příští sněmovně totiž opět a stále nemají jistou současní nejmenší vládní partneři, Motoristé. Ti v průzkumu průzkumů lavírují na hraně pěti procent prakticky od začátku roku. Většinou se pohybují pár setin procenta pod ní. Nejinak je tomu v současnosti.
Jediný z vládní trojice, kdo od parlamentních voleb posílil, je tak SPD Tomia Okamury. Na začátku roku měla v průzkumu průzkumů 6,8 procenta hlasů, nyní by ji volilo 7,5 procenta lidí. Dotahuje se tak na Piráty, kteří ve volbách získali devět procent hlasů, nyní jim průzkum průzkumů přisuzuje jen 7,8 procenta hlasů.
Spokojena nemůže být ani ODS, která si od ukončení spolupráce v rámci koalice Spolu slibovala posílení vlastní značky. V průzkumu průzkumů má nyní procenta 13,1 procenta hlasů, o dva procentní body méně než na konci ledna. A některé volební modely z posledních týdnů ji posílají ještě blíže k deseti procentům. Zatímco dnes mají strany bývalé koalice Spolu celkem 52 poslanců, v nové sněmovně by místo nich zasedlo pouze 34 občanských demokratů.
Jak průzkum průzkumů počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů: čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje.
Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2025.
Do letošního průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
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