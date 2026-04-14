Průzkum průzkumů: Na pravici se schyluje k převratu. Zopakuje se historie?

ODS může po třinácti letech přijít o pozici nejsilnější strany na pravici. Ani její pronásledovatel ale nemá příliš důvodů k radosti, ukazuje nejnovější průzkum průzkumů z dílny Aktuálně.cz.
Novému předsedovi ODS Martinu Kupkovi se zatím nepodařilo vrátit straně ztracený lesk. Místo toho, zůstaneme-li ještě u příměru používaného na posledním kongresu ODS, značka modrého ptáka jemně zapadá prachem.
V průzkumu průzkumů, který redakce Aktuálně.cz sestavuje ze všech letošních volebních modelů renomovaných agentur, ODS od konce ledna do začátku dubna klesla z 15,1 na 14,2 procenta hlasů.
Zespodu tak na ni čím dál těsněji dotírá spřízněný konkurent – Starostové a nezávislí vedení Vítem Rakušanem. STAN na ODS ztrácí už jen pouhou desetinu procentního bodu, ve dvou ze tří nejnovějších volebních modelů ji dokonce poráží.
Oproti začátku roku mají dnes Starostové v průzkumu průzkumů o 1,5 procentního bodu vyšší preference.
„Rozpad Spolu nechal opozici bez lídra. ODS brzdí interní spory mezi předsedou a bývalým předsedou, mezi předsednictvem navzájem, předání moci z Petra Fialy na Martina Kupku se nedaří,“ komentuje vývoj na pravici politická analytička NMS Tereza Friedrichová.
Starostové sice jasného lídra mají, zase ovšem nemají jasnou vizi, soudí analytička. „Ve výsledku si je volbou STAN jistá přibližně pětina jeho voličů,“ dodává Friedrichová.
Prudké pády a rychlé návraty
ODS teprve potřetí v její pětatřicetileté historii hrozí, že přijde o pozici nejsilnější pravicové strany v Česku. Poprvé ji z trůnu sesadila Unie svobody v březnu 1998. Unie svobody se odštěpila po skandálech s financováním strany a pokusu o svržení vlády Václava Klause a čerpala svou podporu z puncu novosti nezatížené minulostí.
ODS se nicméně z šoku rychle oklepala. Už v červnu téhož roku získala ve volbách 27,7 procenta hlasů, zatímco Unie svobody jen 8,6 procenta, což předznamenalo její následný úpadek.
Také v současnosti ODS ukrajuje preference odštěpený subjekt. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby se v průzkumu průzkumů těší přízni 3,3 procenta voličů.
Podruhé ODS zastínila TOP 09. Stalo se tak v roce 2013 po pádu Nečasovy vlády. V parlamentních volbách se strana dočasně vedená Miroslavou Němcovou propadla se ziskem pouhého 7,7 procenta hlasů až na páté místo. TOP 09 tažená duem Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek se na několik měsíců stala hegemonem pravice.
Historická paralela nesedí
Nyní je situace oproti předchozím dvěma krizím hned v několika ohledech odlišná. Jednak ODS neprožívá hlubokou krizi, spíš stagnuje, než padá. A jejím pronásledovatelem není tentokrát žádný nováček, Vít Rakušan včera načal již osmý rok ve funkci předsedy Starostů. Historie proto nemá důvod se opakovat, což pro ODS může být paradoxně větší problém než jednociferné preference před 13 lety.
Problém mají také Motoristé sobě. Ty průzkum průzkumů po mírně nadějném začátku března nyní posílá zpátky k pětiprocentní hranici. S pouhými 5,1 procenta hlasů by ve volbách do sněmovny získali pouze šest poslanců. Nejnovější volební model NMS vidí hnutí pod vedením Petra Macinky dokonce mimo sněmovnu.
Jak průzkum průzkumů počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů: čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2025.
Do letošního průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
