Průzkum průzkumů: Taková propast tu ještě nebyla. Babišovi stačí už jen jedna strana

Téměř rok od parlamentních voleb ukazuje průzkum průzkumů zajímavý fenomén: i když se preference stran citelně změnily a ty klíčové oslabily, v přepočtu na mandáty jsme tam, kde jsme byli. Pro několik politických uskupení by to však zároveň znamenalo nula mandátů a vypadnutí ze sněmovny.
V úterý zveřejnila agentura Median svůj nejnovější průzkum, podle kterého by hnutí ANO ve volbách získalo 34 procent hlasů a druzí Starostové jen 12 procent. Projekt Andreje Babiše by tak měl víc než tři další nejsilnější subjekty dohromady. Takhle hluboký příkop mezi hegemonem tuzemské politické scény a jeho pronásledovateli od počátku roku, a vlastně od samého vzniku samostatné České republiky dosud nebyl.
Jenže i když Median průzkum publikoval až v druhé polovině září, sběr dat probíhal v srpnu. Agentury NMS, Ipsos a STEM, jejichž průzkumy vyšly v předchozích dnech, oslovovaly respondenty až na konci srpna, respektive na začátku září.
Když je nejnovější vlastně starý
Průzkum průzkumů, který sestavuje datová redakce Aktuálně na základě všech letošních volebních modelů renomovaných agentur, tak zmíněnou trojici průzkumů bere jako novější a přikládá jí v kalkulaci větší váhu. Průzkum průzkumů tak čtenářům pomáhá zorientovat se v záplavě často protichůdných zpráv o změnách volebních preferencí.
Výsledky Medianu se tak v křivkách projevují jako měsíc starý zub, v případě vládních stran směrem nahoru, u opozičních směrem dolů. V porovnání s posledními průzkumy ostatních agentur jsou vychýlené i v přepočtu na poslanecké mandáty.
„Současná koalice ANO a SPD by získala většinu 117 poslanců,“ uvedli analytici Medianu. To je o devět více, než má vláda Andreje Babiše podporovaná zástupci hned šesti subjektů nyní.
To je v příkrém rozporu s nejnovějším přepočtem agentury NMS, podle níž by vláda naopak většinu ztratila a opoziční strany by měly 101 poslanců. To vše navzdory skutečnosti, že by se do sněmovny nedostali lidovci, TOP 09 ani hnutí Naše Česko.
Stále stejný součet
Průzkum průzkumů tlumí i tyto protiklady. Vládním stranám momentálně přisuzuje 108 poslanců, tedy identický počet, jako mají nyní. Ovšem s bonusem pro Andreje Babiše, nová stoosmička se totiž objede bez trojice malých stran, jejichž zástupci se do parlamentu dostali na kandidátce SPD, i bez Motoristů. Ti se oproti minulému týdnu propadli o další desetinu procentního bodu pod kritickou hranici pěti procent.
Šéf ANO opakovaně prohlásil, že by nejraději vládl zcela sám. S 91 poslanci by byl naplnění tohoto cíle mnohem blíže než v prosinci 2017, kdy se s pomocí tehdejšího prezidenta Miloše Zemana poprvé pokusil sestavit jednobarevnou vládu. Tehdy měl pouze 78 poslanců, první Babišův kabinet proto důvěru nezískal a jen díky Zemanovi vládl v demisi téměř půl roku.
V druhé Babišově vládě už zasedli také sociální demokraté, většinu v parlamentu pak dodala podpora komunistů. Obě tyto strany ovšem v dalších volbách propadly. Nyní hrozí stejný osud dalšímu partnerovi ANO – Motoristům.
Jak průzkum průzkumů počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů: čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje.
Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2025.
Do letošního průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
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