Průzkum průzkumů: Historické střídání stráží je tu, provokatéři zvedají hlavu

O tom, jaká politická strana je nejsilnější v Česku, není už řadu let pochyb. Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše i přes mírný pokles nadále dominuje všem volebním modelům. Na druhém místě ovšem došlo k revoluci, ukazuje nejnovější průzkum průzkumů.
Jen dvakrát v historii samostatné České republiky nebyla ODS nejsilnější stranou napravo od středu. Nyní začíná třetí takové období. V průzkumu průzkumů, který pravidelně sestavuje datová redakce Aktuálně.cz na základě volebních modelů renomovaných agentur, má nyní strana s ptákem ve znaku podporu 14,3 procenta voličů.
Její hlavní partner z předchozí vlády Starostové vedení Vítem Rakušanem se v posledním týdnu dostali na svůj doposud nejlepší výsledek: 14,5 procenta hlasů. Stali se tak druhou nejsilnější politickou silou v zemi - nicméně stále daleko za hnutím ANO, kterému by dalo hlas 32,9 procenta voličů.
Žádné změny jako výhoda
„Starostové byli v posledních měsících vidět jak v médiích, tak na půdě Poslanecké sněmovny při hlasování o místopředsedovi. Pomáhá jim také kontinuita ve vedení – Vít Rakušan je známá tvář a strana je pro své voliče od začátku roku konzistentní,“ zdůvodňuje nárůstů popularity STAN analytička společnosti NMS Nora Friedrichová.
Dlužno poznamenat, že ke střídání stráží se schylovalo už od března, kdy se rozdíl mezi ODS a Starosty ztenčil na dvě promile. Občanským demokratům uškodilo únorové odštěpení na jihu Čech, kde Martin Kuba založil hnutí Naše Česko. To se sice v průzkumu průzkumů pohybuje spolu s lidovci a TOP 09 pod pětiprocentní i pod tříprocentní hranicí, přesto právě tyto hlasy nyní ODS chybí.
Nové příznivce straně nepřinesla ani nečekaně čilá mediální angažovanost jejího bývalého předsedy Petra Fialy. „Bývalý i nový předseda jsou alespoň mediálně v mírném souboji o pozornost novinářů i voličů,“ komentuje Friendrichová. Strana podle ní ztratila i rozpadem koalice Spolu.
Konec malých, větší sousto pro velké
Paradoxem je, že právě díky tomu by dnes ODS navzdory propadu na třetí místo získala více mandátů, než momentálně má. Její koaliční partneři by se totiž do sněmovny neprobojovali. Vloni na podzim přitom voliči na společné kandidátce Spolu relativně často kroužkovali zástupce menších stran, takže v současné sněmovně má ODS jen 27 poslanců, zatímco (nyní pětkrát slabší) lidovci 16.
Vypadnutím malých stran by si většina těch, které se místo v nové sněmovně vybojují, polepšila. Nejcitelněji by přirozeně posílili Starostové, namísto 22 křesel by jich obsadili 36. Výjimku z pravidla představují Piráti, kterým průzkum průzkumů přisuzuje 18 poslanců, stejně jako dnes.
Největší míra nejistoty panuje u Motoristů. Malá vládní strana poutá pozornost především provokativními výroky - ať už na adresu prezidenta, nebo namířených proti úředníkům, ekologům či prostě jejím kritikům. Na otázku, zdali jí to bude stačit k udržení v parlamentu, odpovídá polovina letošních volebních modelů kladně, zatímco druhá záporně.
Aktuálních 5,2 procenta hlasů každopádně představuje pro stranu Petra Macinky nepatrné zlepšení a zároveň druhý nejlepší výsledek od začátku letošního ledna.
Jak průzkum průzkumů počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů: čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2025.
Do letošního průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
STEM (lednový)
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