Průzkum průzkumů: Motoristé se řítí do propasti, Okamura sčítá drobečky

Nejnovější volební model od agentury STEM přinesl zklamání skoro všem hlavním aktérům tuzemské politické scény. Přesto si ho jedna strana pochvaluje. Průzkum průzkumů zatím ukazuje, že blížící se volby mohou vládním stranám i opozici přinést hořká vítězství a „nevýhry“. Společnost zůstává rozdělená.
Už za 24 dní se otevřou volební místnosti. Komunální a senátní volby budou prvním ostrým testem pro současnou vládní koalici. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by si měla oproti loňským parlamentním volbám nějak výrazně pohoršit. Několik varovných signálů se však objevilo.
Hlavní vládní subjekt, hnutí ANO vedené premiérem a dosud jediným předsedou Andrejem Babišem, má jasnou výhru prakticky jistou. Průzkum průzkumů, který sestavuje datová redakce Aktuálně.cz na základě všech letošních volebních modelů renomovaných agentur, mu momentálně přisuzuje 32,3 procenta hlasů.
Slabosti mocných
To je o 2,2 procentního bodu slabší výsledek než v říjnových volbách. Ten hnutí ANO překonalo pouze v jediném z dosavadních devatenácti průzkumů. Celkově ovšem pokračuje v sestupné trajektorii. Tři nejnovější volební modely mu dávají šanci „pouze“ na 30,5 až 31,1 procenta hlasů.
Konkurenční političtí aktéři se nicméně na křivku ANO dívají stále jen zespodu a z velké dálky.
Z parlamentních stran ji mají nejdál Motoristé. Ti už od začátku roku bruslí na hraně pěti procent, v posledních týdnech s 4,9 procenta těsně pod ní. Průzkum průzkumů s nimi proto v příští sněmovně nepočítá, jejich křesla si rozeberou úspěšnější strany.
Jediný ze základního vládního trojlístku (přesněji šestilístku), koho čerstvá čísla potěšila, je tak SPD Tomia Okamury. „Dohromady s koaličními partnery máme 10 procent, náš poslanecký klub zaznamenal prudký nárůst,“ řekl.
Sčítání maličkých
Agentura STEM totiž na rozdíl od ostatních zveřejnila i preference menších subjektů. Mezi nimi vedou komunisté s 2,1 procenta hlasů, následuje jejich schránka v podobě hnutí Stačilo! (1,5 procenta), s níž slavili úspěch v posledních volbách do Evropského parlamentu.
Za ním jsou Zelení s 1,4 procenta hlasů, Přísaha s 1,2 procenta a pak trojice stran, která se vloni na kandidátce SPD probojovala až do parlamentu.
Právě jejich preference Okamura přičetl k zisku potenciálnímu SPD, aby se dostal na dvouciferný výsledek. Jenže před rokem tato čtveřice v průzkumech atakovala 13 procent hlasů a nakonec se musela spokojit se 7,8 procenta. Samotná SPD tím přišla o polovinu svých poslanců.
Vynulovaní hegemoni
Zveřejněné preference nejmenších stran jsou zajímavé i tím, co v nich není – sociální demokracie, nejstarší česká strana dlouhodobě vystupující pod zkratkou ČSSD, v současnosti jako SOCDEM. Znamená to, že sociálně-demokratický proud, který historicky patřil mezi ty nejsilnější, z české politiky podle momentálních čísel zcela vymizel.
O moc lépe se ovšem nevede ani druhému někdejšímu hegemonovi, ODS. Další průzkum potvrdil, že občanští demokraté ztratili pozici druhé nejsilnější strany v zemi ve prospěch Starostů. Liší se jen velikost náskoku.
Podle průzkumu průzkumů je mezi STAN s rovnými 15 procenty a ODS s 13,5 procenta hlasů rozdíl už 1,5 procentního bodu, o další desetinku větší než před týdnem. Volební modely naznačují, že na ODS už nečeká vítězství ani v její hlavní baště, v Praze.
Jak průzkum průzkumů počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů: čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje.
Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2025.
Do letošního průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
Sbohem Letná, díl druhý. Sparta může znovu přijít o Priskeho, Němci chystají miliony
O trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho projevil zájem Mönchengladbach. Podle dánského webu tipsbladet.dk je kouč Pražanů jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie.
„Nenávidíte mě.“ Babiše popudil dotaz na podnikání, které si nechal. Nabízí vysvětlení
V souvislosti s premiérovým střetem zájmů se mluví především o holdingu Agrofert, který Andrej Babiš vložil do svěřenských fondů. Miliardový byznys nicméně vybudoval šéf hnutí ANO i ve zdravotnictví. Babišovi oponenti stále hlasitěji tvrdí, že i tam je jednoznačně ve střetu zájmů. A chtějí to řešit. Když se na to deník Aktuálně.cz premiéra zeptal, reagoval velmi podrážděně.
ŽIVĚ Stíhačky NATO sestřelily dron na Litvou, přiletěl zřejmě z Běloruska
Stíhačky Severoatlantické aliance během noci sestřelily v litevském vzdušném prostoru dron, uvedl na sociální síti prezident pobaltské země Gitanas Nauséda a poděkoval spojencům za rychlou reakci. Bezpilotní letoun nejspíše přiletěl z Běloruska a směřoval na západ, uvedla litevská média.
Mladí neumí pozvat na kafe, muži přicházejí o výzvy i spermie, říká bioložka
Mužská neplodnost strmě roste, na rozdíl od žen ale muži žádnou prevenci nemají. Na potíže s početím narazí až ve chvíli, kdy biologický čas už neúprosně tlačí. Reprodukční bioložka Kateřina Komrsková z Biotechnologického ústavu AV ČR vyvinula převratnou metodu, která dokáže poškozené spermie odhalit a odfiltrovat. V rozhovoru vysvětluje, proč ani zamrazení buněk nepředstavuje spásnou pojistku.
Německo je cílem ruských hybridních útoků, varuje bezpečnostní rada
Německo zůstává cílem ruských hybridních útoků, předpokládá německá Národní bezpečnostní rada, která v pondělí večer jednala o srpnovém incidentu na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. V prohlášení to uvedl mluvčí německé vlády Stefan Kornelius, podrobnosti ale neupřesnil.