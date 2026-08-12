Průzkum průzkumů: Babiš se blíží svému snu. Pád partnera mu jde na ruku, drtí i jiné

Babišův vysavač preferencí opozice i koaličních partnerů i po letech stále funguje, ukazují výsledky průzkumu průzkumů. Na roztříštěnost zbytku tuzemské politické scény doplácejí zejména strany, které tvořily jádro minulé vlády. Zápas o druhé místo tak nemá vítěze, jen poražené.
Nejnovější volební model agentury Median potvrdil dlouhodobější trendy. ODS přestává být druhou nejsilnější politickou stranou v zemi a klesá ve prospěch Starostů. Jestliže na začátku roku vedli občanští demokraté nad STAN o 1,5 procentního bodu, nyní na hnutí vedené Vítem Rakušanem 0,6 procentního bodu ztrácejí.
Zbylí dva bývalí partneři ODS v donedávna nejsilnější koalici Spolu jsou na tom ovšem ještě hůř. Jak lidovci, tak TOP 09 se už od poloviny února potácejí kolem pouhých tří procent. KDU-ČSL nepomohla ani generační výměna vedení.
Když kope každý sám za sebe
V současné Poslanecké sněmovně sedí zástupci bývalé koalice Spolu na 52 křeslech. V té nové by jich obsadili jen 36. Přitom při započítání preferencí hnutí Naše Česko, které vzniklo odtržením od ODS, mají zmíněné čtyři strany dohromady důvěru 23,2 procenta voličů. To je prakticky stejně, kolik získala koalice Spolu v podzimních sněmovních volbách. Voliči tedy současné opozici nezmizeli, doplácí však na svou neochotu se spojit.
Občanští demokraté se mohou utěšovat alespoň tím, že mají po hnutí ANO druhé nejsilnější voličské jádro. Podle zmíněného volebního modelu agentury Median si je svou účastí ve volbách i výběrem strany jisto 63 procent příznivců ODS. V případě Starostů je to pouhých 44 procent, u Pirátů dokonce jen 36 procent.
Babišův sen se blíží
Druhou povzbudivou zprávou pro ně může být pomalé, ovšem rozhodující oslabování Motoristů. Ti sice v aktuálním průzkumu průzkumů mají rovných pět procent stejně jako před měsícem, jenže to jsou čísla po zaokrouhlení. S přesností na dvě desetinná místa to pro nejmenší vládní stranu vypadá takto: Před měsícem 5,02 procenta, nyní 4,96 procenta.
Pokud Motoristé ve volbách nepřekročí pětiprocentní hranici, „jejich“ mandáty si rozeberou hlavně tři nejsilnější strany. Pro hnutí ANO by to znamenalo bonus šesti křesel, celkem by tak měl Andrej Babiš 94 poslanců namísto stávajících 80. K sestavení většinové vlády by mu tak stačil jeden malý koaliční partner namísto stávajících dvou, respektive pěti (pokud započítáme poslance jiných subjektů, kteří se do sněmovny dostali z kandidátky SPD). Babiš se tím dostává blíže k naplnění svého snu o jednobarevné vládě.
Jak průzkum průzkumů počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů: čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje.
Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2025.
Do letošního průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
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