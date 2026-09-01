Průzkum průzkumů: Takhle na tom Babiš letos ještě nebyl. Dopředu míří překvapivý hráč

Nejnovější průzkum agentury Kantar přinesl příznivcům vládních stran zklamání. Hnutí ANO přisoudil 30,5 procenta hlasů, což je letošní nejslabší výsledek hegemona tuzemské politické scény. Radovat se mohou jiní, zejména ti, kteří byli donedávna přinejlepším třetí.
Před rokem, když do parlamentních voleb zbývalo už jen několik týdnů, to s hnutím Starostové a nezávislí (STAN) nevypadalo dobře.
Zdálo se, že boj o třetí místo s hnutím SPD posíleným o tři menší subjekty definitivně prohrálo. A navíc se na STAN začal v průzkumech dotahovat jeho někdejší koaliční partner – Česká pirátská strana.
Oněch 11 procent hlasů, které nakonec Starostům ve volbách zajistily třetí místo, proto pro ně znamenalo až nečekaný úspěch. Přesto jim zůstala nálepka strany druhé volby. Agentury i politologové upozorňovali na to, že hnutí vedené již osmým rokem Vítem Rakušanem má velmi malé voličské jádro a jeho příznivci jsou nestálí.
Průběžné výsledky průzkumu průzkumů, který sestavuje datová redakce Aktuálně.cz, ovšem naznačují, že v těchto zdánlivých slabinách se může skrývat netušená síla.
Ze čtyřky dvojkou
V květnu se totiž Starostové stali druhým nejsilnějším politickým subjektem v zemi, když poprvé v historii v preferencích přeskočili občanské demokraty. A od té doby se jim daří svůj náskok zvyšovat, respektive stahovat ztrátu na stále dominantní hnutí ANO. Srpnové šetření agentury Kantar přisoudilo hnutí STAN rekordních 17 procent hlasů.
„Ke Starostům přichází nejvíce zklamaní voliči ANO, ODS, Pirátů a TOP 09, částečně také nevoliči,“ uvedli k tomu autoři průzkumu. Od ANO podle nich lidé přechází zejména kvůli komunikaci nebo neplnění slibů, od ODS je odrazuje nevýraznost.
V průzkumu průzkumů, který zohledňuje i starší a konkurenční volební modely, mají Rakušanovi lidé důvěru 14,6 procenta voličů. To je o třetinu více než v loňských volbách.
Posilování jedněch musí zákonitě provázet oslabování druhých. Tím je částečně ODS, které ovšem víc uškodilo odtržení lidí okolo Martina Kuby v podobě hnutí Naše Česko.
Nejvýrazněji od začátku roku oslabilo hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Ačkoli si stále udržuje kolosální odstup od svých pronásledovatelů, aktuálních 32,8 procenta hlasů znamená ztrátu oproti lednu ve výši téměř dvou procentních bodů. Jen od posledního průzkumu průzkumů přišel Babiš v hypotetické budoucí sněmovně o tři poslanecká křesla.
Motoristé coby měřítko nejistoty
I takové malé výkyvy mohou hrát rozhodující roli v situaci, kdy se nejmenší vládní strana Motoristé sobě pohybuje těsně pod hranicí pěti procent potřebných ke vstupu do Poslanecké sněmovny.
Motoristům by totiž stačily pouhé čtyři setiny procentního bodu k tomu, aby si udrželi podíl na moci na úkor ostatních vládních aktérů, především ANO.
I když má současná opozice nepatrně vyšší důvěru než vládní strany, Andrej Babiš může zůstat v klidu. Hlavní slabina opozičních sil – roztříštěnost – totiž navzdory rostoucím preferencím Starostů přetrvává.
Statisíce propadlých hlasů pro tradiční KDU-ČSL, TOP 09 a nováčka Naše Česko by mu tak pomohly udržet se v premiérském křesle i v dalším volebním období.
Jak průzkum průzkumů počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů: čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje.
Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2025.
Do letošního průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
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