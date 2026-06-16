Průzkum průzkumů: Babiš má velký problém. Ale bát by se měl někdo jiný

Hnutí ANO od začátku roku téměř nepřetržitě ztrácí voliče. Sestupnou křivku preferencí dominantní politické síly v Česku potvrzuje průzkum průzkumů, který sestavuje datová redakce Aktuálně.cz na základě volebních modelů renomovaných agentur. Pro Andreje Babiše to nepředstavuje problém – zatím.
Ve volbách 34,5 procenta, v lednu 34,6 procenta, nyní 32,8 procenta hlasů s tím, že poslední dva volební modely ukazují ještě o poznání méně. Tak se letos vyvíjejí preference hnutí ANO v průzkumu průzkumů. O téměř dva procentní body neklesla od začátku roku žádná jiná strana. Zatímco pro ostatní subjekty by taková ztráta byla citelná, až fatální, pro Andreje Babiše to jsou „drobné“.
Po rozpadu koalice Spolu totiž přišel o hlavní vyzyvatele. Pronásledující dvojice ODS a STAN se drží v uctivém odstupu mezi 14 a 15 procenty. Ani v součtu tak občanští demokraté a Starostové nedosahují 30 procent. A po přepočtu na poslanecké mandáty je náskok ANO ještě markantnější.
Zklamání z Motoristů i jejich politiky
Skutečný problém Andreje Babiše bobtná ještě o dvě patra níž. Jsou jím Motoristé, kteří lavírují těsně nad hranicí pěti procent potřebných ke vstupu do sněmovny. Pokud by se jim to nepodařilo, měly by strany současné vládní koalice podle průzkumu průzkumů pouze 100 poslanců. Vláda jich ovšem k zisku důvěry potřebuje alespoň 101.
V květnu se agentura NMS respondentů ptala i na to, která strana je v posledním měsíci nejvíce zklamala nebo potěšila. „Velká část odpovědí zmiňuje právě zklamání z Motoristů. Ať už se jedná o nespokojenost s konkrétními představiteli (Petr Macinka, Filip Turek), nebo obecnou politikou (veřejnoprávní média),“ přibližuje analytička NMS Tereza Friedrichová.
V průzkumu průzkumů má nejmenší vládní strana aktuálně 5,1 procenta hlasů. Představitelé Motoristů se snaží nepříznivé průzkumy bagatelizovat s poukazem na to, že v následných volbách byl výsledek hnutí výrazně lepší. Jenže svého dosud největšího úspěchu Motoristé dosáhli před dvěma lety ve volbách do Evropského parlamentu ještě před propuknutím skandálů Filipa Turka a ve spolupráci s hnutím Přísaha. Eurovolby v Česku provází menší zájem voličů, kteří navíc častěji hlasují protestně. Podobně jako Motoristé v červnu 2024 zabodovalo komunistické hnutí Stačilo!
Malí partneři končí na dně
Před rokem volební modely sice posílaly Motoristy mimo sněmovnu, ale už v létě zaznamenaly vzestupný trend jejich preferencí. O tom, že hnutí Petra Macinky překročí pět procent, tak měl v září 2025 jasno i průzkum průzkumů.
Proti Babišově nejslabšímu koaličnímu partnerovi hovoří také zkušenosti těch, kteří s ním vládli v minulosti. Předchozí Babišův kabinet za účasti ČSSD (dnes SOCDEM) vznikl jen díky podpoře KSČM. Dnes se preference komunistů pohybují hluboko pod třemi procenty a podporu sociální demokracie už agentury přestaly sledovat.
Jak průzkum průzkumů počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů: čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2025.
Do letošního průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
„Tady nesmíte parkovat.“ Právník radí, zda se řídit soukromými vzkazy na plotech
Pravidla pro stání aut na ulicích jsou řešena docela podrobně v zákoně o silničním provozu. Někteří lidé se však domnívají, že mohou svému okolí určovat pravidla vlastní, podle toho, jak to vyhovuje jim. Různými výhrůžkami hrozícími odtažením auta až po zdánlivě zdvořilé prosby, které však jen říkají různými způsoby totéž: Tady prostě neparkujte!
„Probuďte se, varhany!“ Svatého Víta poprvé rozezněl nový božský hlas
Po čtrnácti letech příprav, sbírek a stavby se v pondělí večer uzavřel jeden z největších kulturních projektů posledních let. V zaplněné katedrále svatého Víta požehnal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl nové svatovítské varhany. Chrámem se poté poprvé rozezněl nástroj, který bude sloužit dalším generacím.
Systém nechal zrůdu na svobodě. Brutální vražda školačky drtí francouzskou justici
Smrt jedenáctileté školačky Lyhanny, jejíž tělo našli vyšetřovatelé v opuštěném silu, odpálila ve Francii celonárodní krizi. Brutální čin spáchal recidivista, kterého policie po dřívějším znásilnění dítěte nechala celé měsíce na svobodě. Do ulic vyrazily tisíce lidí a pod palbou kritiky je celý justiční systém. Země, která dala světu moderní právo, dnes nedokáže ochránit ani vlastní děti.
Jsme připraveni udeřit na Rusko, šokoval velitel Luftwaffe
„Pokud mi někdo večer zavolá, že Rusko zaútočilo, musíme být připraveni. A my jsme připraveni. Okamžitě by byly zahájeny ničivé letecké údery. Útok na Estonsko by nevyvolal jinou reakci než útok na Londýn,“ řekl deníku The Telegraph velitel německého letectva (Luftwaffe) generálporučík Holger Neumann. Je to od německého velitele nezvykle ostré vyjádření.
„Ty magore, přestaň se smát a koukej pod nohy.“ Šest hodin pod Everestem mělo pro Češku nečekaný závěr
Na startu stála bez předchozích maratonských zkušeností a s jediným cílem: užít si den. „Mojí jedinou ambicí bylo si nezvrtnout kotník,“ směje se Miroslava Miri Jirková. O několik hodin později ji v cíli nejvýše položeného maratonu světa čekalo velké překvapení. Jak se běží ve výšce přes pět tisíc metrů a proč byl pro zkušenou horolezkyni závod psychicky jednodušší než výstup na horský vrchol?