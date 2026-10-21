Zatímco se politici a komentátoři přou o to, zdali uplynulé senátní a komunální volby byly, nebo nebyly referendem o vládě, průzkum průzkumů má jasno. Dosavadní rovnováha sil se drolí, hnutí ANO přibývají důvody k obavám. Premiérovi Andreji Babišovi by mohlo zhořknout i vítězství v příštích volbách do sněmovny.
Starostům a nezávislým (STAN) se podařilo něco, co nemá v letošní sérii průzkumu průzkumů obdoby. Během pouhých sedmi týdnů hnutí posílilo ze 14,4 procenta na 15,6 procenta hlasů, tedy o více než jeden procentní bod.
To na první pohled nevypadá jako extrémní růst. Jenže průzkum průzkumů do výsledného skóre započítává i starší volební modely, byť s menší váhou. Aby nějaká strana z měsíce na měsíc takto vyrostla, musí jí agentury přisuzovat daleko mocnější vzestup preferencí.
V případě Starostů to jsou i hodnoty nad 18 procent, které získala ve dvou nejnovějších modelech agentury NSM. Ve volbách přitom hnutí Víta Rakušana obdrželo pouze 11,2 procenta hlasů.
Kdo pláče, když se jeden směje
Pokud jeden politický subjekt posiluje, musejí další ztrácet. Těmi dalšími jsou občanští demokraté, kteří už na jaře se Starosty prohráli boj o lídra opozice.
Aktuálně má ODS v průzkumu průzkumů podporu rovných 13 procent voličů, přičemž ještě na konci ledna se dotýkala 15 procent. Pokud se ovšem k těmto hlasům přičte 2,7 procenta patřící hnutí Naše Česko, které vzniklo odštěpením z ODS, není vysvědčení pro občanské demokraty až tak tragické.
Ztrátu přízně, které odtekla směrem k Vítu Rakušanovi a jeho lidem, je proto nutné hledat i jinde. Například u Pirátů, kteří se Starosty před volbami tvořili koalici s ambicí na premiérské křeslo. V posledních týdnech se ovšem jejich preference v průzkumu průzkumů propadly pod osm procent.
Po souboji o druhé místo tak na domácí politické scéně začíná souboj o čtvrté místo. Stejně jako před posledními volbami je Piráti svádějí s SPD Tomia Okamury. Ta se nyní sama o sobě, tedy bez Svobodných, strany PRO a Trikolory, těší podpoře 7,6 procenta voličů. Jako jediná vládní strana tak za poslední rok neutrpěla ztrátu popularity.
Eroze hegemona
Naopak až překvapivě silný odliv voličstva zažívá hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jestliže ještě v polovině května mu agentura Median naměřila 35,5 procenta, tatáž agentura mu ve svém nejnovějším modelu přisoudila pouze 29,5 procenta hlasů.
Na preference začínající dvojkou nebylo ANO v posledním roce zvyklé. Nyní spadlo pod 30 procent ve dvou ze tří posledních průzkumů. V průzkumu průzkumů má nyní 31,7 procenta hlasů. Ztráta ANO od poloviny srpna je tak stejně velká jako posílení Starostů – 1,2 procentního bodu.
To ovšem neznamená, že by Starostové přímo přetahovali voliče Andreje Babiše. Podle zjištění agentur jsou přelivy mezi těmito dvěma subjekty minimální.
Jedno nové Spolu a vše bude jinak
V součtu mají opoziční strany větší popularitu než vládní blok, který zaznamenal svůj dosud nejslabší výsledek od ledna. Andreje Babiše může utěšovat to, že i přes nejistý vstup Motoristů do příští sněmovny by podle přepočtů datové redakce Aktuálně.cz stále měl spolu s SPD většinu.
Jenže tyto kalkulace budou platit jen do okamžiku, než se některá z trojice stran, které se pohybují okolo tří procent, spojí s jiným opozičním subjektem. Dvoje poslední volby ukázaly, jakou – z pohledu hnutí ANO – až devastující sílu může taková opoziční spolupráce mít.
Jak průzkum průzkumů počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů: čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje.
Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2025.
Do letošního průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
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