Průzkum průzkumů: Babiš jasně vede, ale v „podpalubí“ se dějí věci, které ho nepotěší

Na první pohled to může působit až monotónně a nudně: ANO dlouhodobě a jasně dominuje předvolebním průzkumům. Jenže v obrazném podpalubí se dějí věci, které by mohly významně zamíchat rozložením politických sil.
Kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly nyní, jako jasný vítěz by z nich vyšel úřadující premiér Andrej Babiš. Získal by o sedm mandátů víc, než kolika jeho hnutí ANO momentálně disponuje v dolní parlamentní komoře, vyplývá z průzkumu průzkumů, který pravidelně sestavuje datová redakce Aktuálně.cz na základě volebních modelů renomovaných agentur. O dva mandáty víc by získala i koaliční SPD Tomia Okamury.
Jenže tím dobré zprávy pro Andreje Babiše končí: reálně hrozí, že by nynější vláda přišla o třetího člena. Motoristé sobě se pohybují těsně nad pětiprocentní hranicí nutnou ke vstupu do sněmovny. Aktuálně ji překračují o pouhé dvě setiny.
A poslední zveřejněný model agentury Median straně Petra Macinky přisoudil dokonce jen 3,5procentní podporu. A to se v něm autoři dotazovali respondentů už v průběhu května, tedy například ještě před vystoupeními ministrů Oty Klempíře a Petra Macinky na folklorním festivalu ve Strážnici, které nelibě nesla i koaliční ministryně financí Alena Schillerová a Macinka se za něj nakonec omluvil.
„Voličstvo Motoristů sobě patří k nejméně ukotveným a nejméně rozhodným – její výsledek ve volbách byl nejvíce ze všech politických sil ovlivněn rozhodnutím voličů na poslední chvíli. Podpora strany také zůstává velice citlivá na aktuální politické dění,“ uvádějí ve své zprávě i autoři červnového průzkumu agentury STEM, který straně přisoudil výsledek mírně nad pětiprocentní hranicí.
Agentura NMS se zase v květnu zeptala respondentů i na to, která strana je v posledním měsíci nejvíce zklamala nebo potěšila. „Velká část odpovědí zmiňuje právě zklamání z Motoristů. Ať už se jedná o nespokojenost s konkrétními představiteli (Petr Macinka, Filip Turek), nebo obecnou politikou (veřejnoprávní média),“ přiblížila analytička NMS Tereza Friedrichová.
Změna na pozici vůdců opozice
Červnové předvolební modely začleněné do průzkumu průzkumů definitivně potvrdily změnu, která se začala ukazovat během jara, na druhé straně politického spektra: nejsilnější opoziční stranou už není Občanská demokratická strana, ale Starostové a nezávislí. Ti by nyní získali o tři desetiny procentního bodu silnější podporu, což by znamenalo i o jeden mandát víc, než má ODS.
Občanským demokratům uškodilo únorové odštěpení na jihu Čech, kde Martin Kuba založil hnutí Naše Česko. To se sice v průzkumu průzkumů pohybuje pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny, ale s aktuálními 3,2 procenta se vyšvihlo nad lidovce i TOP 09.
„Největší dynamiku do modelu vnesl nástup hnutí Naše Česko někdejšího člena ODS Martina Kuby,“ potvrzuje ve své analýze i agentura STEM. „Podpora tohoto hnutí se sbírá napříč politickým spektrem, ale nejsilněji se k němu kloní někteří voliči koalice Spolu.“ Dá se tak předpokládat, že jeho hlasy chybějí právě především ODS.
Jak průzkum průzkumů počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů: čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2025.
Do letošního průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
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