Průzkum: Osm z deseti Čechů zažívá psychické potíže, pomoc vyhledá jen čtvrtina

Osm z deseti Čechů zažilo nebo zažívá psychické potíže, které je omezují a zasahují do jejich běžného fungování. Odbornou pomoc přitom vyhledá zhruba čtvrtina lidí, 40 procent Čechů své duševní zdraví řeší samo. Vyplývá to z nového průzkumu psychoterapeutické platformy Hedepy a agentury Ipsos mezi 1021 respondenty ve věku 18 až 65 let.
Mezi nejčastější bariéry pro vyhledání pomoci patří obava z reakce okolí a stud. Novým dostupným a levnějším nástrojem pro téma duševního zdraví se stává umělá inteligence, podle průzkumu ji využila bezmála čtvrtina Čechů.
Ve věkové skupině 18 až 26 let zažilo psychické potíže devět z deseti Čechů. Lidé podle Lukáše Krčila, spoluzakladatele Hedepy, nejčastěji trápí vztahy, úzkosti spojené se současnou nejistou dobou nebo existenciální tlak vyvolaný politickou či ekologickou situací.
Pocity osamělosti a izolace jsou častější u mladé generace ve věku od 18 do 26 let. „Starší generace řeší mnohem více své zdraví a zdraví svých blízkých,“ řekl dnes novinářům Krčil.
Mluvit o svých potížích je přitom podle Krčila pro mnoho lidí obtížné, nejčastější bariéru představuje obava z reakce okolí a stud, uvedla to zhruba čtvrtina lidí. Pro 22 procent respondentů je to také obava, že budou pro druhé přítěží. Pro 16 procent lidí je překážkou i to, že o svých potížích nemají s kým mluvit.
Pomoc vyhledá jen čtvrtina
Pomoc odborníka vyhledá podle průzkumu čtvrtina lidí, více žen než mužů. Zvládnout své potíže samo se snaží 40 procent lidí. „Pokud se téměř 40 procent Čechů snaží zvládnout psychické problémy bez pomoci, je to důkaz, že o duševním zdraví stále neumíme mluvit dost otevřeně,“ řekl Krčil.
Někteří lidé si o svém duševním zdraví povídají s umělou inteligencí (AI), podle průzkumu už AI použilo 24 procent Čechů a zhruba třetina si dokáže představit AI jako doplněk péče.
Psychoterapeutka působící na Hedepy Zuzana Steigerwaldová vnímá AI jako do určité míry nápomocný nástroj, který mohou lidé využívat například v období mezi terapiemi. Zastoupit psychoterapeutickou péči ale nemůže, upozornila.
AI může podle zástupců Hedepy částečně pomoci také v době nedostatku terapeutů, zároveň jde o dostupnější možnost péče o duševní zdraví. Když lidé odbornou pomoc nakonec nevyhledali, jako nejčastější bariéry podle průzkumu uváděli vysokou cenu terapie a také dlouhé čekací doby či nedostupnost péče. Stejně jako Steigerwaldová ale zástupci Hedepy upozorňují, že AI je jen pomocný nástroj.
V posledních letech se s psychickými obtížemi potýká víc lidí. Studie Národního ústavu duševního zdraví ukázala, že za pět let stoupl výskyt duševních poruch z 20 na více než 30 procent. Počet lidí s depresí a sebevražednými myšlenkami vzrostl třikrát, s úzkostnými poruchami dvakrát. Prokázané potíže přitom významně souvisely s obavami o zdraví či živobytí kvůli pandemii covidu-19 nebo s válkou na Ukrajině.
