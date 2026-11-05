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Domácí

První průzkum udělaný po volbách: ODS výrazně ztrácí, objevil se překvapivý skokan

ČTK
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Sněmovní volby by podle aktuálního průzkumu agentury NMS pro server Novinky vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,9 procenta hlasů. Druhé STAN by získalo 17,8 procenta, s odstupem třetí se umístila ODS s podporou 10,5 procenta voličů. Sedm procent přisoudil průzkum SPD, Piráty by volilo 6,6 procenta lidí a Motoristy 5,9 procenta.

Komunální a senátní volby 2026 - ODS
ODS vedená Martinem Kupkou skončila v průzkumu NMS s odstupem třetí s podporou 10,5 procenta voličůFoto: Václav Vašků
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Zatímco ANO si oproti předchozímu průzkumu polepšilo, podpora STAN i ODS klesla. Naše Česko a lidovci se dostali těsně pod pětiprocentní hranici, cituje server Novinky z průzkumu agentury NMS.

Nynější výsledek ANO je oproti říjnovému průzkumu NMS o 1,1 procentního bodu lepší. Promítla se do něj podle autorů modelu i vyhrocená situace kolem vládního záměru zrušit rozhlasové a televizní poplatky.

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"Voliči ANO jsou si v listopadu svou volbou o něco jistější než v říjnu. Častěji říkají, že k volbám určitě půjdou a že budou volit ANO. Politická situace se totiž vyhrocuje a polarizuje i v souvislosti s bojem o koncesionářské poplatky, což nám ukazují naše další výzkumy," uvedla politická analytička agentury Tereza Friedrichová. "Výhodou ANO je, že pro jeho voliče zatím příliš neexistuje alternativa, a tak se k němu budou více přimykat," dodala.

Naopak odhadovaný zisk Starostů klesl o jeden procentní bod a ODS o dva procentní body. S menšími odchylkami na svých hodnotách zůstávají SPD, Piráti i Motoristé. Pohyby však podle analytiků nastaly u lidovců, kteří poskočili z říjnových 3,3 na 4,2 procenta. Hnutí Naše Česko si polepšilo z 2,3 procenta na 4,7 procenta. Obě uskupení jsou tak těsně pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny.

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"U Našeho Česka i lidovců pozorujeme nejlepší výsledek ve volebním modelu NMS za dlouhou dobu. Je to první vlna průzkumu po komunálních a senátních volbách, v nichž hnutí Naše Česko Martina Kuby uspělo v Českých Budějovicích a získalo i svého prvního senátora," uvedla Friedrichová.

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Podobné je to podle ní u KDU-ČSL. Do výsledku strany se podle ní promítá jak úspěch ve volbách, tak viditelnost lídra strany Jana Grolicha, který získal senátní křeslo na Vyškovsku už v prvním kole.

Průzkum NMS se konal od 30. října do 3. listopadu mezi víc než tisícovkou respondentů.

Odpověď Martina Kupky (ODS) na dotaz Aktuálně.cz, zda i dosavadní volební výsledky neukazují, že lídrem opozice bude spíše STAN než ODS:

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