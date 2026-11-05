První průzkum udělaný po volbách: ODS výrazně ztrácí, objevil se překvapivý skokan

Sněmovní volby by podle aktuálního průzkumu agentury NMS pro server Novinky vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,9 procenta hlasů. Druhé STAN by získalo 17,8 procenta, s odstupem třetí se umístila ODS s podporou 10,5 procenta voličů. Sedm procent přisoudil průzkum SPD, Piráty by volilo 6,6 procenta lidí a Motoristy 5,9 procenta.
Zatímco ANO si oproti předchozímu průzkumu polepšilo, podpora STAN i ODS klesla. Naše Česko a lidovci se dostali těsně pod pětiprocentní hranici, cituje server Novinky z průzkumu agentury NMS.
Nynější výsledek ANO je oproti říjnovému průzkumu NMS o 1,1 procentního bodu lepší. Promítla se do něj podle autorů modelu i vyhrocená situace kolem vládního záměru zrušit rozhlasové a televizní poplatky.
"Voliči ANO jsou si v listopadu svou volbou o něco jistější než v říjnu. Častěji říkají, že k volbám určitě půjdou a že budou volit ANO. Politická situace se totiž vyhrocuje a polarizuje i v souvislosti s bojem o koncesionářské poplatky, což nám ukazují naše další výzkumy," uvedla politická analytička agentury Tereza Friedrichová. "Výhodou ANO je, že pro jeho voliče zatím příliš neexistuje alternativa, a tak se k němu budou více přimykat," dodala.
Naopak odhadovaný zisk Starostů klesl o jeden procentní bod a ODS o dva procentní body. S menšími odchylkami na svých hodnotách zůstávají SPD, Piráti i Motoristé. Pohyby však podle analytiků nastaly u lidovců, kteří poskočili z říjnových 3,3 na 4,2 procenta. Hnutí Naše Česko si polepšilo z 2,3 procenta na 4,7 procenta. Obě uskupení jsou tak těsně pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny.
"U Našeho Česka i lidovců pozorujeme nejlepší výsledek ve volebním modelu NMS za dlouhou dobu. Je to první vlna průzkumu po komunálních a senátních volbách, v nichž hnutí Naše Česko Martina Kuby uspělo v Českých Budějovicích a získalo i svého prvního senátora," uvedla Friedrichová.
Podobné je to podle ní u KDU-ČSL. Do výsledku strany se podle ní promítá jak úspěch ve volbách, tak viditelnost lídra strany Jana Grolicha, který získal senátní křeslo na Vyškovsku už v prvním kole.
Průzkum NMS se konal od 30. října do 3. listopadu mezi víc než tisícovkou respondentů.
Odpověď Martina Kupky (ODS) na dotaz Aktuálně.cz, zda i dosavadní volební výsledky neukazují, že lídrem opozice bude spíše STAN než ODS:
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