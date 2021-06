Průzkum: Na rodičovskou by chtělo víc mužů, brání jim pokles příjmů rodiny

Na rodičovskou by chtělo chodit víc mužů, než na ni ve skutečnosti nastupuje. Jako hlavní důvod, který jim brání zůstat doma s potomkem, uvádějí pokles příjmu rodiny. Ukázal to průzkum projektu Česko v datech.

Zapojilo se do něj v polovině června 840 mužů od 20 do 45 let, odpovídali agentuře Ipsos. Podle čtyř pětin dotázaných by otec měl být s potomkem aspoň část rodičovské. Nyní se připravují novely zákonů s prodloužením otcovské a úpravou rodičovské podle evropských pravidel.

Muži v Česku můžou chodit na týdenní otcovskou, dostávají z nemocenského pojištění 70 procent základu svého příjmu. Tolik se z něj platí i na mateřské, která trvá nejvýš 196 dnů. Otec na ní může matku po šestinedělí vystřídat. Následuje rodičovská s částkou 300 tisíc korun. Tu je možné vyčerpat do čtyř let dítěte. Rodič ale může dostávat měsíčně až 70 procent základu výdělku, celkovou sumu si pak vybere rychleji. Podle údajů ministerstva práce úřady práce loni měsíčně vyplácely v průměru 315 500 rodičovských. Muži z nich pobírali 5700. Otcové tak tvořili 1,8 procenta rodičů na rodičovské.

"Vzhledem k tomu, že příjem muže bývá obvykle vyšší než příjem ženy, lidé uvažují pragmaticky," uvedla socioložka Hana Maříková ze Sociologického ústavu Akademie věd. Zkušenosti z ciziny podle ní ukazují, že pokud se rodičovská platí jako určité procento z příjmu a ne jako pevně stanovená dávka, roste ochota otců zůstat s potomkem doma. Jako příklad socioložka zmínila skandinávské země. Dodala, že důvody malého zájmu mužů nemusí být jen finanční. Někdy otcové na rodičovskou nenastoupí kvůli zažitým představám, že se lépe postará matka a že by péči nezvládli.

Podle průzkumu čtyři pětiny dotázaných mužů mínily, že by s potomkem měl aspoň část rodičovské doma trávit otec. Ideálně měsíc až tři měsíce by měl být s dětmi podle 31 procent respondentů. Pětina by byla pro pobyt na rodičovské čtvrt až půl roku. Šest procent odpovídajících považuje za ideální délku šest až devět měsíců. Od deseti do 12 měsíců by měla rodičovská pro otce ideálně trvat podle čtyř procent mužů. Desetina by ji chtěla mít déle než rok. Naopak podle sedmi procent dotázaných není rodičovská pro muže vůbec potřeba. Celkem 14 procentům respondentů stačí týdenní otcovská. Víc než dvě pětiny mužů by otcovské volno protáhly na dva až tři týdny.

Jako nejčastější důvod, proč by na rodičovskou nešli, muži zmiňují pokles příjmu rodiny. Pokud by se částka zvedla, část z nich by názor přehodnotila. Druhým zmiňovaným důvodem je zažitá představa, že o malé děti by se měla starat matka. Muži zmiňují i malou podporu od zaměstnavatelů, obavy ze zvládnutí péče či posměch okolí.

Otcovská by se měla nejpozději od srpna příštího roku prodloužit z týdne na deset placených dnů. Rodičovské volno by si rodiče také už nemuseli vybírat naráz, ale po částech. Stanovuje to evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, jejíž pravidla musí ČR přenést do svých zákonů. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) před nedávnem ČTK řekla, že by se měly zavést také dva měsíce placené rodičovské pro vystřídání rodičů. Ministerstvo práce novely zatím nepředložilo.