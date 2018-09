Průzkum: Babiš by vyhrál volby, druzí skončili Piráti. O sněmovnu by přišla TOP 09

před 1 hodinou

Sněmovní volby by v září podle modelu Kantar TNS vyhrálo ANO s 29,5 procenty, dosáhlo by stejného výsledku jako loni na podzim. Druzí by skončili Piráti s 15,5 procenty hlasů. Třetí místo zaujímá ODS se 13 procenty. Do dolní komory by se podle agentury dostaly i další dosavadní sněmovní strany s výjimkou TOP 09. V září se nedařilo komunistům, kteří ze srpnových osmi procent spadli na 5,5 procenta. Model zveřejnila Česká televize. Na čtvrtém místě se umístila SPD s devíti procenty a na páté pozici ČSSD se sedmi procenty. Do Poslanecké sněmovny by se ještě dostaly STAN (5,5 procenta) a KDU-ČSL (pět procent). Sběr dat se uskutečnil od 1. do 21. září na reprezentativním vzorku 1200 respondentů.