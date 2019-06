Průzkum: ANO by v červnu volby vyhrálo, ale s horším výsledkem. Druzí by byli Piráti

Aktualizováno před 21 minutami

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo podle modelu Kantar CZ hnutí ANO s 25,5 procenta hlasů. Druzí by byli Piráti s 18,5 procenta a třetí ODS s 13 procenty hlasů. ANO si meziměsíčně pohoršilo, naopak Piráti a ODS od května získali. Volební model zveřejnila v neděli Česká televize (ČT) a do dolní komory by se podle něj dostalo zřejmě osm stran.

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny by zůstali lidovci. Podle modelu by je volilo 4,5 procenta lidí. Přesně na hranici pěti procent by byla TOP 09. Statistická chyba volebního modelu se ale pohybuje mezi plus minus 1,1 až 2,9 procentního bodu. Zisk ANO se proti květnu snížil o dva procentní body a za uplynulé tři měsíce podle Kantar CZ tak hnutí přišlo téměř o čtvrtinu svých voličů. Ti nejčastěji směřují k ODS a Pirátům, kterým se tak daří ve volebních preferencích snižovat náskok ANO. Hnutí ANO přitom ztrácí zejména voliče ze střední generace a čím dál více se opírá o hlasy nejstarších občanů, uvedli autoři průzkumu. Piráti si meziměsíčně polepšili o bod a občanští demokraté o půl bodu. Na čtvrtém místě ve volbách by skončila SPD, která by dostala 8,5 procenta hlasů. Stejně jako ANO ale meziměsíčně přišla o dva procentní body. Pro ČSSD by v červnových volbách hlasovalo 6,5 procenta lidí, tedy o půl bodu více než v květnu. Hnutí STAN by dostalo šest procent hlasů a KSČM 5,5 procenta, přičemž obě tyto strany zaznamenaly proti květnu mírný úbytek podporovatelů. Vedle toho TOP 09 voličů mírně přibylo. V modelu již figuruje politická strana Václava Klause mladšího Trikolóra - hnutí občanů, kterou představil 10. června. Ohlášení založení této strany podle Kantar CZ se podepsalo na úbytku voličů hnutí SPD. V druhé polovině června by Trikolóru volila tři procenta občanů, z toho polovina jsou někdejší příznivci SPD. Průzkum se uskutečnil mezi 17. a 26. červnem a účastnilo ho 837 lidí, kteří nevyloučili účast ve volbách.