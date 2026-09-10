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Domácí

Průmyslový palác v Praze se otevře veřejnosti při komentovaných prohlídkách

ČTK
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Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci za více než tři miliardy korun za dva týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října tak budou mít lidé možnost seznámit se s historií, architekturou a novou podobu této významné památky na komentovaných prohlídkách, které pořádá Výstaviště Praha spolu s městskou organizací Prague City Tourism.

Rok od začátku rekonstrukce Průmyslového paláce v Praze
Rekonstrukce Průmyslového paláce v Praze.Foto: AKTUALNE – Jakub Plíhal
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Výstaviště na webu uvedlo, že palác poté nebude běžně přístupný, využívat se bude pro pořádání výstav, veletrhů a dalších naplánovaných akcí.

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Rekonstrukce Průmyslového paláce a dostavba jejího levého křídla, které v říjnu 2008 zničil požár, začala v únoru 2022.

Zhruba hodinová prohlídka ve skupině s průvodcem stojí 91 korun. Vstupné podle organizátorů symbolicky odkazuje k roku 1891, kdy byl Průmyslový palác poprvé otevřen. Vstupenky jsou dostupné na webu Prague City Tourism www.prague.eu. Počet termínů je omezen, některé už jsou vyprodané.

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