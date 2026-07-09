Hypotéky mírně zdražují, nejvýhodnější zůstává tříletá fixace

Průměrná sazba hypoték počátkem července meziměsíčně stoupla o 0,02 procentního bodu na 5,32 procenta. Stoupla počtvrté v řadě a vrátila se na hodnotu z listopadu 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
"Český hypoteční trh zažil v červenci další nepříjemné překvapení. Hypotéky se vrátily na úroveň z listopadu 2024 a jarní naděje na trvalejší návrat sazeb pod pětiprocentní hranici se rychle rozplynula,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.
Nejvýhodnější zůstávají podle dat hypotéky s tříletou fixací, kde se průměrná nabídková sazba pohybuje kolem 5,02 procenta. Nejdráže naopak vycházejí desetileté fixace s průměrnou sazbou 5,86 procenta. Rozdíl mezi krátkým a dlouhým závazkem tak zůstává výrazný.
Banky při stanovování úrokových sazeb sledují především vývoj dlouhodobých tržních sazeb, zejména úrokových swapů. Ty odrážejí očekávání finančních trhů ohledně budoucí inflace, ekonomického růstu i měnové politiky a představují skutečné náklady bank na dlouhodobé financování hypoték, dodal Sýkora.
"I když hypoteční sazby i v červenci mírně vzrostly, u části bank už ale bylo patrné spíše zastavení zdražování než další tlak na růst. Díky prozatímnímu uklidnění situace na Blízkém východě částečně polevily obavy z návratu vyšší inflace. To se pozitivně promítlo do vývoje delších úrokových swapů, od nichž se hypoteční sazby odvíjejí. Nenaplnily se ani scénáře, podle kterých mělo červnové zvýšení základní úrokové sazby ČNB vést k dalšímu zdražení hypoték," doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.
V dalších měsících proto očekává spíše stagnaci hypotečních sazeb s možností jejich mírného poklesu. Banky ale se zlevňováním pravděpodobně nebudou spěchat. Budou čekat na další ekonomická data a potvrzení, že se inflační rizika skutečně podařilo dostat pod kontrolu. Zkušenost navíc ukazuje, že komerční banky sazby zpravidla snižují pomaleji, než je zvyšují, podotkl.
Klienti by měli při výběru fixace vycházet především ze své životní situace, nikoli ze snahy odhadnout budoucí vývoj trhu. Pokud je pro domácnost klíčová stabilita rodinného rozpočtu a měsíční splátka se pohybuje na hranici finančních možností, dává větší smysl delší fixace. Naopak klienti s dostatečnou finanční rezervou, kteří jsou ochotni přijmout určité riziko, mohou zvolit kratší fixaci a ponechat si možnost reagovat na případný pokles sazeb v budoucnu. Univerzálně správná varianta dnes neexistuje, upozornil Sýkora.
U modelové hypotéky ve výši 3,5 milionu korun sjednané do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) se splatností 25 let činí měsíční splátka při aktuální průměrné nabídkové sazbě 5,32 procenta přibližně 21 110 Kč. Proti letošnímu březnu tak klient zaplatí každý měsíc téměř 900 Kč navíc.
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